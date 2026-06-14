George Russell is blij om weer terug op het podium te staan. De Mercedes-coureur kon met zijn tweede plaats tijdens de GP Catalonië in Barcelona een belangrijke slag slaan op teamgenoot Andrea Kimi Antonelli in het coureurskampioenschap, al ziet hij winnaar Lewis Hamilton wel uitlopen. Toch feliciteert de Brit zijn oud-teamgenoot vooral met zijn eerste zege in het Ferrari-rood: ‘Hij heeft er hard voor gewerkt’.

Lewis Hamilton dook als eerste coureur van de topteams de pitstraat in, waar hij zijn zachte compounds inruilden voor de harde band. George Russell volgde al snel het voorbeeld van zijn oud-teamgenoot, om een undercut te voorkomen. Het veld werd echter opgeschud door de Virtual Safety Car veroorzaakt door de uitvalbeurt van Fernando Alonso. De Mercedessen waren net in de pitstraat geweest, waardoor Hamilton een ‘gratis’ pitstop kon maken ten opzichte van zijn voormalige team. De wereldkampioen hield zo de raceleiding in handen, terwijl er voor Russell niks anders op zat dan de jacht openen vanaf plek twee.

“Ik wil Lewis van harte feliciteren”, is dan ook het eerst dat Russell zegt na de race. “Ik weet hoe hard hij werkt en we hebben natuurlijk samen bij Mercedes gereden.” Over het verloop van zijn eigen race was de Mercedes-coureur een stuk strenger. “Het was een lastige dag. Ferrari was erg indrukwekkend vandaag, dus we moeten als Mercedes ook door blijven gaan.” Teamgenoot Andrea Kimi Antonelli kon door problemen aan zijn W17 de race in Barcelona niet uitrijden.

Terug op het podium

De tweede plaats van Russell volgt na een aantal tegenvallende Grands Prix, waaronder de GP Monaco. Daar werd de Mercedes-coureur mede door tijdstraffen slechts twaalfde, terwijl teamgenoot Anontelli de overwinning pakte. Voor Russell voelde het hele raceweekend in Barcelona daarom als een wederopstanding. “Vrijdag en zaterdag voelde ik me al sterk. Ook tijdens de openingsfase in de race voelde ik me goed, maar de laatste twee stint waren lastiger”, lijkt de Brit naar onder meer het gevecht op de baan met zijn teamgenoot te verwijzen. “Maar het is goed om weer terug op het podium te staan. Het tempo vanuit Lewis was echter verrassend.”

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