Laurent Mekies ziet de Grand Prix van Catalonië als een realiteitscheck. De race heeft laten zien waar Red Bull precies staat in de ranglijst. Volgens Mekies is er nog steeds een kloof naar de top drie teams, maar hij ziet wel een positieve kant. “Niet op elk circuit kunnen we strijden om het podium”, aldus Mekies.

Laurent Mekies is positief over de race in Barcelona, maar ziet wel verbeterpunten. Tóch spreekt hij van een vooruitgang in vergelijking met de vorige races. “We konden natuurlijk strijden om het podium in Canada, in Monaco, maar hier konden we dat niet. Toch denk ik dat we vandaag één Ferrari en één McLaren hadden kunnen verslaan. Ik denk dat we die realiteitscheck wel hadden verwacht”, vertelt Mekies na de race in Catalonië.

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‘Een vooruitgang geboekt’

Volgens Mekies is dit weer het eerste circuit na China en Japan waar snelheid ertoe doet. “Niet op elk circuit kunnen we strijden om het podium. Ik denk dat we dit weekend een vooruitgang hebben geboekt, want we hebben het over drie of vier tienden van de pole of overwinning af. Dat is zeker een heel ander beeld dan aan het begin van het jaar. Er is nog steeds een kloof wat betreft de motor en het chassis. Dat is waar we nu voor moeten vechten. Het gaat niet meer om één specifiek aspect. Het gaat erom dat we hier en daar wat vooruitgang gaan zien in bochten met gemiddelde snelheid, in snelle bochten, op het rechte stuk, etc.”, benadrukt Mekies.

Mekies ziet in dat andere teams updates hadden meegenomen. “Vooral gefeliciteerd aan Ferrari voor de eerste overwinning met Lewis. De kloof wordt langzamer kleiner tussen Mercedes en de teams die Mercedes achtervolgen in de laatste twee races. En Ferrari heeft een zeer goede stap voorwaarts gezet met hun pakket. Dat ze een race winnen op een circuit als Barcelona, zegt veel over de kwaliteit van het chassis en de visie”, aldus Mekies.

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