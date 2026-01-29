Ferrari heeft Lewis Hamilton nog altijd geen vaste race-ingenieur toegewezen voor het nieuwe seizoen. Na een teleurstellend 2025 bleek de samenwerking met Riccardo Adami één van de heikele punten. Half januari werd bekend dat de Italiaan een andere functie krijgt. Naar verluidt heeft Ferrari inmiddels een vervanger gevonden bij rivaal McLaren, maar volgens oud-coureur Karun Chandhok had Hamilton al veel eerder de kans moeten krijgen om een band op te bouwen met een nieuwe ingenieur.

Lewis Hamilton kwam dinsdag in actie tijdens de besloten shakedown in Barcelona. De zevenvoudig wereldkampioen werkte ’s middags zijn eerste kilometers af met de nieuwe SF-26, maar deed dat zonder een vaste race-ingenieur aan zijn zijde. Volgens ingewijden wordt Hamilton in Spanje tijdelijk bijgestaan door Carlo Santi, die eerder fungeerde als rechterhand van Kimi Räikkönen. Het team zou McLarens Cedric Michel-Grosjean op het oog hebben als uiteindelijke race-ingenieur, maar vooralsnog is die aanstelling niet bevestigd.

‘Hamilton moet nog een band kweken’

Volgens Karun Chandhok is Ferrari opvallend laat met het aanwijzen van een opvolger voor Adami. “Wat bij mij echt de alarmbellen doet rinkelen, is de situatie rondom zijn (Hamilton, red.) race-ingenieur”, verklaarde hij in een uitzending van Sky Sports. “Ze hebben hem niet de kans gegeven om gedurende de winter een goede relatie op te bouwen. Ik had het fantastisch gevonden als hij samen met zijn nieuwe race-ingenieur in de simulator had gezeten. Ze hadden ook TPC-dagen kunnen inplannen. Dat doe je weliswaar met een auto van een oudere generatie, maar zo kun je in ieder geval een vertrouwensband kweken.”

“Zo’n persoon moet bovendien volledig geïntegreerd zijn binnen de technische staf van het raceteam”, vervolgde Chandhok. “Ook wanneer het even niet over de coureur gaat, moet hij of zij kunnen functioneren. Het grote publiek ziet vooral de interactie tussen de coureur en zijn race-ingenieur, maar dat is slechts een klein deel van het werk dat binnen het ingenieursteam plaatsvindt. Het verbaast me eerlijk gezegd dat we inmiddels aan het testen zijn en dat Hamilton nog moet beginnen met het opbouwen van die relatie. En dat na zo’n slecht seizoen.”

