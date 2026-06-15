Lando Norris deelde in Barcelona het podium met George Russell en Lewis Hamilton. Een Brits trio op het ereschavot, met zevenvoudig wereldkampioen Hamilton op de bovenste trede. De McLaren-coureur verklaarde na afloop dat hij niet had verwacht in de top-3 te eindigen, mede omdat zijn MCL40 geen vuist kon maken tegen de bolides van Mercedes en Ferrari. Vanaf P3 kon hij echter wel genieten van de eerste Ferrari-zege van zijn jeugdheld, Lewis Hamilton.

Tijdens de officiële FIA-persconferentie na afloop van de race werd Norris gevraagd naar de overwinning van Hamilton. “Het is echt gaaf, een heel bijzondere zege voor hem”, glunderde de Engelsman. “De afgelopen weekenden leek hij zijn niveau echt te hebben verhoogd. Alles wijst erop dat hij weer het maximale uit zichzelf haalt, en dat is mooi om te zien, ook omdat ik ben opgegroeid als Lewis-fan. Eigenlijk ben ik dat nog steeds – het blijft immers prachtig om een zevenvoudig wereldkampioen zo’n resultaat te zien boeken.”

Middelvinger

“Wat het nog mooier maakt, is om te zien hoe de overstap naar Ferrari zich nu uitbetaalt en zijn vruchten begint af te werpen”, voegde Norris eraan toe. “Daarbij voelde het bijzonder om het podium met hem en George (Russell, red.) te delen. Voor het eerst sinds 1968 stonden er weer drie Britten in de top drie; het is geweldig dat we ons land op die manier kunnen vertegenwoordigen.”

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Tegelijkertijd hoopt Norris niet dat dit het begin is van een nieuwe dominante periode voor Ferrari. “Ik ben blij voor hem, maar ik hoop natuurlijk niet dat dit de rest van het seizoen zo blijft”, grijnsde hij. “Het liefst gaan we natuurlijk gewoon het gevecht met hem aan. Maar het was mooi om te zien hoeveel deze overwinning voor hem betekende. Hij kreeg de afgelopen maanden veel kritiek en online haat te verduren, dus het is fijn dat hij nu een middelvinger kan opsteken naar al die lui.”

Ook Russell sprak zijn bewondering uit voor Hamilton. “We zijn allebei opgegroeid als Lewis-fans”, vulde hij aan. “Zelf heb ik drie jaar met hem bij Mercedes geracet. Ik heb enorm veel respect voor hem. Het was een gewaagde keuze om naar Ferrari te gaan, en het is bijzonder om te zien dat die beslissing zich nu uitbetaalt. Daarbij dreigt hij een serieuze concurrent te worden”, lachte hij wrang. Hamilton is de Mercedes-coureur in de afgelopen Grands Prix al gepasseerd in de WK-stand. “Zoals Lando al zei, hopelijk blijft hij niet winnen”, besloot Russell. “Maar om hier voor het eerst in bijna zestig jaar met drie Britten op het podium te staan, geeft wel degelijk een speciaal gevoel.”

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