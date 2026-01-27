Ferrari is nog altijd op zoek naar een nieuwe race-ingenieur voor Lewis Hamilton. In aanloop naar de season launch van de Scuderia werd duidelijk dat de zevenvoudig wereldkampioen afscheid neemt van Riccardo Adami. De samenwerking met de Italiaan was één van de heikele punten in het teleurstellende debuutjaar van Hamilton bij Ferrari. Naar verluidt heeft het team inmiddels een vervanger op het oog; McLaren-ingenieur Cedric Michel-Grosjean.

Lewis Hamilton hoopt zich in 2026 opnieuw te laten gelden in de Formule 1. Na een uitdagend 2025, waarin de gevierde coureur voor het eerst geen enkele podiumplaats wist te bemachtigen, wil hij het nieuwe F1-tijdperk naar zijn hand zetten én de werkrelatie met Ferrari verbeteren. Achter de schermen werkte de Italiaanse renstal hard aan een herstructurering van het team rondom de Brit. Zo kreeg race-ingenieur Riccardo Adami een andere functie toegewezen.

Volgens AutoRacer heeft Ferrari inmiddels een vervanger aangetrokken. Het Italiaanse medium meldt dat de Scuderia Lead Trackside Performance Engineer Cedric Michel-Grosjean heeft losgeweekt bij McLaren. De Fransman is sinds het debuut van Oscar Piastri onderdeel van het persoonlijke team van de Australiër. Naar verluidt wordt Lewis Hamilton tijdens de testdagen in Barcelona tijdelijk bijgestaan door race-ingenieur Carlo Santi. Laatstgenoemde fungeerde eerder als rechterhand van Kimi Räikkönen bij Ferrari. Het team heeft nog niets bevestigd over Hamiltons uiteindelijke race-ingenieur in 2026.

