Lewis Hamilton heeft tijdens zijn eerste meters met de Ferrari SF-26 een eerste indruk gekregen van de nieuwe F1-bolide voor 2026. Vrijdag was het aan de Brit om de auto als eerste aan de tand te voelen op het testcircuit in Fiorano, direct na de officiële onthulling. Voor Hamilton staat er veel op het spel in het nieuwe seizoen; na een teleurstellend debuutjaar bij Ferrari wil hij zich opnieuw laten gelden in de koningsklasse. Kan de Scuderia hem door het nieuwe F1-tijdperk loodsen?

Voor Lewis Hamilton was het bovenal een emotioneel moment, waarbij hij zichtbaar genoot van de Ferrari-cultuur en de aanwezige Tifosi. “Het is gewoon zo spannend wanneer ze de auto starten en je de nieuwe trillingen door je lichaam voelt”, grijnsde hij tegenover F1.com. “Als die garagedeur opengaat en je naar de eerste bocht rijdt, waar al die Tifosi langs het circuit staan; dat is iets waar ik nooit aan zal wennen.”

Voor de zevenvoudig wereldkampioen stond de shakedown vooral in het teken van teambuilding. “Het draaide vooral om het opnieuw verbinden met het team”, lichtte hij toe. “Op zo’n dag leef je helemaal op. Het herinnert me eraan waarom ik zo graag doe wat ik doe en waarom ik van deze sport houd.” Hamilton staat aan de vooravond van zijn tweede seizoen bij Ferrari en wil zijn teleurstellende debuutjaar zo snel mogelijk achter zich laten. “Als je mijn interviews van de afgelopen jaren terugkijkt, heb je me nooit horen zeggen dat ik het spannend vind, maar nu durf ik dat wel toe te geven. Ik kijk uit naar een nieuw begin.”

‘Afleren van oude gewoontes’

Hamilton maakte in 2025 een verslagen indruk. Hij scoorde geen enkele podiumplaats en werd tijdens de laatste triple header steevast uitgeschakeld in Q1. De gevierde Brit hoopt zich in het nieuwe seizoen te herpakken, mede dankzij een aantal wijzigingen die Ferrari achter de schermen heeft doorgevoerd. Zo neemt Hamilton afscheid van race-ingenieur Riccardo Adami.

“Het was vooral belangrijk om even tot rust te komen en een goede pauze te nemen”, vervolgde hij. “Het was weliswaar de kortste pauze ooit, maar precies wat we nodig hadden. Alles stond in het teken van het aanleren van nieuwe patronen en het afleren van oude gewoontes.” Volgens de oud-kampioen voelt Ferrari zich als herboren. “Het team voelt zich verfrist, en er is enorm veel werk verzet door de verschillende afdelingen. Het is geweldig om te zien. We gaan deze energie benutten en het dag voor dag bekijken.” Deze week komt Hamilton opnieuw in actie tijdens de besloten shakedown in Barcelona.

