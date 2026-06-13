Lewis Hamilton is verbaasd én verrast over de tweede plek in de kwalificatie voor de Grand Prix van Catalonië in Barcelona. De coureur van Ferrari splitte de Mercedessen van polesitter George Russell en WK-leider Kimi Antonelli. “Dit is mooi, nu nog het gevecht aangaan tijdens de race.”

Hamilton zag het hele weekend naar eigen zeggen een gaatje van zo’n vier- tot vijftienden dat richting Mercedes niet te dichtten viel. “En toch komen we dan in de kwalificatie ineens dichtbij. Dat is een heel goed teken. In Q1 was de auto in balans, ik voelde me prima op mijn gemak. In Q2 had ik wat verkeer, maar in Q3 ging het vervolgens weer goed.”

De Engelsman, ook tweede in de WK-stand, sprak van een moeizaam weekend tot dat moment. Voor de race op zondag toont hij zich echter hoopvol. “Het wordt een mooie race. Ik zal proberen zondag nog meer uit de auto te halen. En zodoende Mercedes op z’n minst bijn te kunnen houden.”

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