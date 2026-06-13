Charles Leclerc heeft zaterdag tijdens de kwalificatie een harde klapper gemaakt. De Monegask verliest de auto tijdens Q3 en veroorzaakt daarmee een rode vlag-situatie De Ferrari-coureur belandt hard en frontaal in de muur, maar kan evengoed ongedeerd uitstappen. Hij wordt wel voor nadere controle naar de medische post op het circuit vervoerd.

Max Verstappen had op het moment van de crash net zijn ronde voltooit en mag zijn tijd behouden, evenals McLaren-coureur Oscar Piastri. Ze zijn daarmee de enigen van het veld.

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