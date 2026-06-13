Charles Leclerc geeft zichzelf de schuld van zijn crash in Q3. De Monegask benadrukt dat hij zich schaamt voor het verliezen van zijn auto in bocht vier. De Ferrari-coureur start de race in Catalonië vanaf de tiende positie. “Dit was het weekend om alles samen te laten komen”, vertelt Leclerc.

Charles Leclerc verliest zijn auto tijdens het derde gedeelte van de kwalificatie, waardoor de Monegask vanaf de tiende plek zal gaan starten tijdens de Grand Prix van Catalonië. “Ik voel me erg beschamend om hier nu te komen en te praten over het moment. De afgelopen drie weekenden zijn erg lastig geweest qua performance. Het was een goed weekend waar alles samen moest komen”, vertelt Leclerc in de paddock in Barcelona.

Toch kan Leclerc vertellen waar hij precies de fout inging: “Bocht vier is de enige bocht op de baan waar ik niet het snelste was. We hebben een goede auto in de bochten, dus ik wist dat alles goed moest gaan. Met iets meer snelheid in bocht vier gaan, werkte niet.”

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