Laurent Mekies ziet geen direct voordeel voor Red Bull met de motor ten opzichte van Mercedes. Hij graag een gesprek voeren met de FIA over het vermeende voordeel. “We zien geen voorbeeld waarin we onszelf hoger inschatten dan de concurrentie”, vertelt Mekies.

Laurent Mekies ziet in dat Red Bull wellicht een voordeel kan hebben en dat hij daar ook geen problemen mee heeft. Daarentegen benadrukt hij wel er geen gegeven is waarin dit voordeel naar voren komt. “We vinden het helemaal prima dat de regel bepaalt dat je de volgorde van de motoren moet proberen in te schatten. Daar hebben we helemaal geen probleem mee. Waar we een gesprek over zouden willen hebben, is dat we geen enkel bewijs hebben dat erop wijst dat we een voordeel zouden hebben ten opzichte van Mercedes”, vertelt Mekies in Barcelona.

De FIA heeft onlangs de motorranglijst bekend gemaakt. Daarin kwam naar voren dat Red Bull over de beste motor beschikt. Voor het team betekent dit dat ze voorlopig geen upgrades aan de verbrandingsmotor mogen doorvoeren. Dat heeft gevolgen voor Red Bull, maar ook voor het zusterteam Racing Bulls – die met dezelfde motor rijdt. Mercedes staat op de tweede plaats in deze lijst, waardoor de Silberpfeile zowel dit jaar als volgend jaar een upgrade mogen introduceren.

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‘Volgende stap is in Oostenrijk’

Volgens Mekies is het belangrijk dat de startopstelling wordt bepaald door de snelsten, niet door de achterblijvers. “Zeker als er tussen de verschillende circuitlay-outs prestatieverschillen optreden die perfect aansluiten bij de gevoeligheid voor motorvermogen. Dus je gaat naar Canada met een hoge vermogensgevoeligheid en we kwalificeren ons als zesde. Je gaat naar Monaco en we kwalificeren ons achter pole. Je gaat naar Barcelona en je kwalificeert weer als zesde. We zien geen voorbeeld waarin we onszelf hoger inschatten dan de concurrentie”, aldus Mekies.

De Red Bull-teambaas ziet nog veel verbeterpunten voor het team, vooral terugkijkend naar de start van het seizoen. “We hebben geleerd dat er veel dingen zijn die we moeten verbeteren aan het chassis- en krachtbron. Het is zeker zo dat we een goede krachtbron hebben, maar het hoort bij het leerproces in het eerste jaar. Ferrari heeft dit weekend een grote stap voorwaarts gezet. Onze volgende stap is in Oostenrijk. De rondetijden gaan we pas zien op het circuit. Iedereen heeft heel hard gewerkt aan dat pakket. We weten dat we nog wat verdere stappen moet maken. Het is belangrijk dat we de kloof dichten”, benadrukt Mekies.

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