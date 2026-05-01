Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur ziet een groot verschil tussen Lewis Hamilton nu en een jaar geleden. De coureur maakte in 2025 zijn debuut bij Ferrari, maar dat verliep niet geheel volgens plan. Hamilton behaalde zelfs geen enkele keer het podium, en sloot zijn Ferrari-debuutseizoen in mineurstemming af. Vasseur legt uit wat er in 2026 anders is voor de zevenvoudig wereldkampioen bij de Scuderia.

Lewis Hamilton onderging in 2025 zijn eerste Formule 1-seizoen zonder een tripje naar het podium. Het was verre van het gedroomde Ferrari-debuut voor de zevenvoudig wereldkampioen, die na de slotrace in Abu Dhabi daarom ook verklaarde even helemaal klaar te zijn met de koningsklasse. Hamilton kwam er echter weer bovenop en begon vol goede moed aan het 2026-seizoen. Dat wierp zijn vruchten af, want in Shanghai stond hij voor het eerst in het Ferrari-rood op het podium.

‘Flinke stap vooruit in de winter’

Teambaas Frédéric Vasseur krijgt van The Race de vraag of hij vorig jaar daarom nog wel eens aan de overstap van Hamilton twijfelde. “We waren meer gefocust op het helpen van Lewis om hem op de juiste plek te krijgen. Anders bleven de prestaties uit”, aldus de Ferrari-teambaas. “Het jaar begon heel goed, maar daarna ging het echt op en neer. Maar Lewis was ook de eerste die begreep waar hij extra zijn best moest doen, en het opbouwen van een band met mensen kost tijd. Het is vreemd, want je brengt 24 weekenden samen door, maar aan de andere kant is het raceweekend niet de juiste plek om elkaar te leren kennen. Soms kun je dat beter buiten het circuit doen. Ik denk dat hij in de winter een flinke stap vooruit heeft gezet.”

De Fransman weet ook wel waarom Hamilton zich een jaar later beter in het Ferrari-rood voelt. “Lewis is er nu vanaf het begin (van de ontwikkeling van de 2026-auto, red.) bij”, vervolgt Vasseur. “Als je als coureur in juni de simulator instapt en je afvraagt: ‘Oké, hoe zit het met de ophanging voor volgend jaar?’, en we vragen de coureurs: ‘Wat vinden jullie, wat willen jullie doen?’, dan heb je veel meer zelfvertrouwen. Je hebt dan het gevoel hebt dat jij (aan de ontwikkeling van de auto, red.) ten grondslag ligt. Hij heeft vandaag ook het gevoel dat hij er vanaf het begin van het project (de 2026-auto, red.) bij is, wat vanuit psychologisch en technisch oogpunt echt heel nuttig is.”

