David Coulthard stelt dat de huidige Formule 1-reglementen ervoor heeft gezorgd dat dominante coureurs minder kunnen uitblinken dan voorheen. Volgens de Schot zijn de verschillen tussen de topcoureurs en de rest van het veld kleiner geworden. “Het voelt alsof de supertalenten een beetje zijn geneutraliseerd”, aldus Coulthard.

David Coulthard is terughoudend in zijn oordeel over Lewis Hamilton. Hij denkt dat de invoering van de nieuwe regels dominante coureurs – supertalenten hoe Coulthard het noemt – dichter bij de rest van het veld heeft gebracht. Hamilton is volgende de Schot een coureur die het spel verandert. “Als je kijkt naar de beste coureurs in de geschiedenis van de sport, heb je ze eigenlijk nooit horen zeggen dat ze moeite hebben met nieuwe regels. Daarom wacht ik nog met een oordeel over Lewis. Hij heeft ongetwijfeld een betere start van het seizoen, maar als mensen zeggen: ‘De vorige generatie auto’s paste niet bij Lewis,’ heb ik daar moeite mee”, vertelde Coulthard in de Up To Speed podcast.

‘De heilige graal’

Coulthard ziet dat coureurs die eerst een grote voorsprong hadden op hun teamgenoten, geneutraliseerd zijn. Hij noemt het alsof de ‘supertalenten van deze generatie’ minder dominant zijn dan eerst. “Lewis is iemand die de sport opnieuw heeft gedefinieerd en een geweldige reeks aan kampioenschappen heeft neergezet. Het voelt nu alsof coureurs die historisch gezien grotere verschillen hadden ten opzichte van hun teamgenoten, zoals Max ten opzichte van Hadjar bijvoorbeeld, zijn geneutraliseerd. Dat helpt misschien anderen die niet meer zo goed zijn als vroeger of gewoon nooit zo goed zijn geweest, om hun prestaties gelijk te trekken”, gaf de voormalige Formule 1-coureur aan.

Volgens de Schot gaat het nu eerder om de coureurs die de strijd aan gaan dan de teams. Daarom is hij benieuwd hoe dit seizoen zich zal gaan ontwikkelen. “We kijken altijd naar de vergelijking tussen teams. Dat is de heilige graal om te bepalen of je gepresteerd hebt of niet. Op dit moment is er geen duidelijke scheiding tussen de coureurs en teams. In het verleden was er Fernando, die zijn teamgenoten domineerde, of Lewis of Max deed dat. Ik ben dus benieuwd hoe het seizoen zich zal ontvouwen met de nieuwe reglementen”, besloot Coulthard.

