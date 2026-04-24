Lewis Hamilton kijkt terug op een teleurstellend seizoen in 2025, maar haalt juist motivatie uit de kritiek die hij kreeg. Volgens de Brit verklaarden “bepaalde mensen” zijn Formule 1-carrière al voorbij. “Ik zag mensen die niet dezelfde prestaties als ik hebben behaald, negatief praten”, aldus Hamilton.

Na moeizame laatste jaren bij Mercedes hoopte Lewis Hamilton bij Ferrari zijn carrière nieuw leven in te blazen. Tijdens de Grand Prix van China dit seizoen slaagde hij erin om na een lange tijd weer op het podium te staan voor de Italiaanse renstal. “Als je moeilijke jaren doormaakt, vliegen de vragen je om de oren”, vertelde Hamilton aan diverse media.

‘Negatief praten’

De zevenvoudig wereldkampioen stoort zich aan critici die té negatief praten over successen die zij niet hebben behaald, maar hij wel. Hamilton benadrukte dat het een “kwestie is van een andere houding aannemen.” Daarom wil hij zich ook niet meer laten afleiden door “alle onzin” die over hem wordt gepraat. “Sommige mensen die zelf bij lange na niet het succes hebben gehad dat ik heb gehad, blijven negatief praten”, aldus Hamilton.

Volgens de Brit voelde het goed om terug te komen na een wat minder sterk seizoen. Hij vindt dat hij tijdens de openingsfase van het seizoen heeft laten zien dat hij zijn motivatie niet is kwijtgeraakt. “Het voelde geweldig om terug te kunnen komen, dit seizoen in te gaan en sterk te beginnen. Ik heb laten zien dat ik nog steeds heb wat nodig is om vooraan mee te doen. Ik zal blijven proberen om op die manier te presteren”, aldus Hamilton.

Lees hier alles over GP Miami

