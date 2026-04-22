Ferrari is nog lang niet klaar met hun opvallende ‘macarena’-vleugel. De achtervleugel, die door een draaiend effect nog verder kan openklappen dan reguliere achtervleugels, zorgde al meermaals voor opzien in de paddock, maar kon tot nu toe nog niet worden gemonteerd op de SF-26 tijdens een Grand Prix. Ferrari hoopt tijdens een filmdag op Monza, met Charles Leclerc en Lewis Hamilton achter het stuur, de vleugel nog uitgebreider te testen.

Bij Ferrari staat op woensdag een filmdag op de planning. De Scuderia is daarvoor afgereisd naar Monza, de thuisbasis van de Italiaanse Grand Prix. Ferrari heeft de ‘Temple of Speed’ afgehuurd om zo upgrades aan de aerodynamica testen, waaronder de veelbesproken ‘macarena’-vleugel. Volgens het Italiaanse Automoto hoopt de Scuderia hun filmdag op Monza privé te houden, omdat ook upgrades voor de GP Miami worden getest.

‘Macarena’-vleugel

Het idee achter de draaiende ‘macarena’-vleugel van Ferrari is dat het de grenzen van het openklappen van de achtervleugel nog verder opzoekt. Op de rechte stukken van een circuit draait de spoilerflap 180 graden, waardoor de vleugel open komt te staan. Dit zorgt voor minder weerstand en zou in theorie hogere topsnelheden moeten opleveren. De bijnaam ‘macarena’-vleugel heeft Ferrari te danken aan het draaiende effect dat bij de nieuwe achtervleugel komt kijken.

De bijzondere achtervleugel werd al voor het eerst gespot tijdens de wintertests in Bahrein. Ook tijdens de eerste vrije training van de GP China stond Ferrari opnieuw in de schijnwerpers door het concept. Het team verwijderde echter alweer de achtervleugel voor de rest van het Chinese raceweekend. De vleugel zou namelijk balansproblemen voor de bolide veroorzaken, en Ferrari had tijdens het verdere weekend in Shanghai geen tijd om deze op te lossen. Daarnaast moet de Scuderia er ook voor zorgen dat de ‘macarena’-vleugel binnen vier honderdsten van een seconde kan dichtklappen, om te voorkomen dat de FIA de vleugel als illegaal ziet.

