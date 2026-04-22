Nelson Piquet Jr. gelooft dat Lewis Hamilton niet langer dezelfde honger heeft voor de Formule 1 als Fernando Alonso. Volgens de Braziliaan is het vuur nog altijd aanwezig bij Alonso, ondanks zijn leeftijd, terwijl dat bij Hamilton minder zichtbaar is. “Alonso heeft dezelfde motivatie en honger als 20 jaar geleden”, aldus Piquet Jr.

De voormalig Formule 1-coureur – en oud-teamgenoot van Fernando Alonso – Nelson Piquet Jr. benadrukt dat de Spanjaard nog altijd over dezelfde gedrevenheid beschikt als in zijn beginjaren. Die motivatie en honger na twee decennia is iets wat Piquet Jr. bewonderenswaardig noemt. “Zijn snelheid, hij is een extreem snelle coureur die altijd meer wil. Hij heeft nog steeds dezelfde honger als 20 jaar geleden. Dat is heel indrukwekkend”, vertelde Piquet Jr. aan Soy Motor.

“Extreem bijzonder”

Volgens Piquet Jr. is de passie bij Lewis Hamilton niet meer zo vanzelfsprekend. “Je ziet die gedrevenheid bijvoorbeeld niet bij Lewis. Hij heeft niet dezelfde liefde, passie en honger die Fernando wel heeft, terwijl Fernando ouder is. Hij is vijf of zes jaar ouder dan mijn generatie en die van Lewis, maar heeft meer passie dan veel andere coureurs. Dat is heel respectabel”, aldus de Braziliaan.

LEES OOK: Oud-F1-coureur Palmer ziet Verstappen regels te ver oprekken: ‘Net als Michael Schumacher’

Piquet Jr. vergelijkt Alonso ook met Max Verstappen. Volgens hem leven beide coureurs volledig voor het racen. “Fernando is zoals Max: ze houden allebei van racen. Hij is een pure racer en ontzettend snel. Toen ik in 2008 tegen hem reed – achttien jaar geleden – zat hij op topniveau. Hij was erg moeilijk te verslaan. Ik heb veel respect voor hem als coureur. Die drang om steeds beter te worden zie je niet bij iedereen. Bij Lewis zie je dat dus simpelweg minder. Dat maakt Alonso nog altijd extreem bijzonder in deze sport”, gaf Piquet Jr. aan.

Lees hier alles over GP Miami

