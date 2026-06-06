Lewis Hamilton heeft zich na een sterke vrijdag in Monaco lovend uitgelaten over zijn samenwerking met Ferrari-race-engineer Carlo Santi. Tegelijkertijd erkent de zevenvoudig wereldkampioen dat het tijd kost voordat een nieuwe engineer dezelfde intuïtieve samenwerking ontwikkelt als Peter Bonnington, de man met wie hij jarenlang successen vierde bij Mercedes.

Santi werd aan het begin van het seizoen doorgeschoven als tijdelijke race-engineer van Hamilton nadat Ferrari besloot Riccardo Adami uit zijn functie te halen. De Italiaan is geen onbekende binnen Maranello en werkte in het verleden onder meer samen met Kimi Räikkönen. “Santi is absoluut geweldig”, stelt Hamilton over de Italiaan.

Lees ook: Ferrari-teambaas Vasseur mist kwalificatie Monaco, opgenomen in medisch centrum

Toch ontkomt Hamilton niet aan de vergelijking met Bonnington, beter bekend als ‘Bono’. De Mercedes-engineer was meer dan tien jaar lang de vaste stem in het oor van Hamilton en speelde een belangrijke rol in zes van diens wereldtitels. Hamilton benadrukt dat zo’n relatie onmogelijk direct kan worden gereproduceerd. “Wat mensen zich niet realiseren, is dat Bono en ik meer dan tien jaar samenwerkten. Dat niveau van vertrouwen, begrip en communicatie ontstaat niet in een paar maanden”, aldus Hamilton.

‘Bono wist wat ik nodig had’

Volgens de Brit gaat een succesvolle samenwerking tussen coureur en engineer veel verder dan het uitwisselen van informatie via de boordradio. “Bono wist precies wat ik nodig had, wanneer ik het nodig had en soms zelfs voordat ik het zelf wist.”

Hamilton ziet echter duidelijke vooruitgang in de samenwerking met Santi. De Brit stelt dat beide partijen elkaar steeds beter leren begrijpen naarmate het seizoen vordert. “Je leert hoe iemand communiceert, welke informatie belangrijk is en wanneer je die informatie wilt horen. Dat is iets wat tijd nodig heeft.”

Lees hier alles over de GP Monaco

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.