Het F1-team van Ferrari moet het vandaag tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco stellen zonder teambaas Frédéric Vasseur. De Fransman is opgenomen in een lokaal medisch centrum en blijft daar voorlopig onder observatie. Dat heeft Ferrari vanochtend bevestigd in een korte verklaring.

“Fred Vasseur zal vandaag niet aanwezig zijn op het circuit”, aldus de Scuderia. “Na enkele medische controles blijft Fred onder observatie in een lokaal medisch centrum. Er zal geen verdere medische informatie worden verstrekt.” Ferrari spreekt wel de verwachting uit dat Vasseur spoedig herstelt en snel weer terugkeert in de paddock.

Sterke start

Het nieuws komt op een moment waarop Ferrari uitstekend aan het raceweekend in Monaco is begonnen. In de eerste vrije training was Charles Leclerc de snelste man op de baan, voor teamgenoot Lewis Hamilton. Tijdens de tweede training draaide Hamilton de rollen om en noteerde hij de snelste tijd, terwijl Leclerc als tweede eindigde.

Daardoor geldt Ferrari voorlopig als een van de favorieten voor pole position in het prinsdom, al waarschuwde Vasseur vrijdagavond nog voor al te snelle conclusies. “Van vrijdag naar de kwalificatie en vervolgens naar de race is het in Monaco nog een heel lange weg”, zei de Ferrari-teambaas na afloop van de trainingen.

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