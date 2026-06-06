Fernando Alonso heeft zich vrijdag na de eerste twee trainingen voor de Grand Prix van Monaco – wederom – kritisch uitgelaten over de huidige generatie Formule 1-auto’s. De tweevoudig wereldkampioen noemde de bolides van 2026 zelfs de slechtste die hij ooit op het iconische stratencircuit heeft bestuurd en stelde dat hybride auto’s eigenlijk niet thuishoren in Monaco.

Alonso kende vrijdag een moeizame openingsdag in Monte Carlo en was wellicht mede daardoor na afloop bijzonder kritisch op de huidige generatie auto’s. “Ik denk niet dat dit het beste circuit is voor deze auto’s. Dit is waarschijnlijk de slechtste generatie auto’s die ik ooit in Monaco heb gereden”, aldus de Spanjaard van Aston Martin.

Fernando Alonso wees vooral naar de complexe hybride systemen, die volgens hem zorgen voor onvoorspelbaar gedrag bij het aanremmen van bochten. “De manier waarop we de batterij opladen tijdens het remmen en uitrollen zorgt voor inconsistentie in het aanremmen. Hybride auto’s zouden niet moeten racen”, zei Alonso.

Problemen bij Aston Martin

Volgens de Spanjaard worden de problemen bij Aston Martin extra zichtbaar doordat de energiehuishouding van de AMR26 nog niet optimaal functioneert. De nog niet optimale afstemming tussen chassis, versnellingsbak en hybride aandrijflijn zorgt volgens hem voor een gebrek aan vertrouwen bij het insturen van de bochten.

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“We moeten de respons van de motor verbeteren, het gedrag tijdens het schakelen verbeteren en ook de energieterugwinning. We hebben een complex systeem waarbij we energie terugwinnen tijdens het remmen en dat heeft invloed op de versnellingsbak en op de manier waarop je een bocht nadert. Er is veel werk te doen.”

De uitspraken passen in een bredere kritiek die Fernando Alonso de afgelopen maanden meermaals heeft geuit op de richting die de Formule 1 is ingeslagen. Eerder stelde hij al dat de Formule 1 door de nadruk op hybride technologie “bijna een decennium of meer aan pure racerij” heeft verloren.

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