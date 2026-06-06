Met meer vertrouwen dan gedacht begint Max Verstappen zaterdagmiddag aan de kwalificatie in Monaco. De reden is de aangename verrassing op vrijdag: de bolide van Red Bull was een stuk beter op dreef was dan verwacht. “Ik voelde me goed in de auto”, aldus de Nederlander.

Realistisch als altijd waarschuwde Verstappen donderdag voor de problemen die de hobbels en kerbs in Monaco de RB22 mogelijk zouden opleveren. Des te blijer was hij daarom met de resultaten tijdens de eerste trainingsdag in het prinsdom. “Het was, om eerlijk te zijn, best een positieve dag. Ik voelde me goed in de auto. Juist in Monaco is dat belangrijk, dat positieve gevoel. We moeten alleen nog wel een paar dingen finetunen.”

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Hij vervolgt: “Ferrari ziet er heel sterk uit, we moeten proberen zo dicht mogelijk bij ze in de buurt te komen. Op zich zijn we blij met waar we nu staan, maar je probeert altijd om toch nog iets meer uit de auto te halen. Dus we zullen zien wat we kunnen in de kwalificatie.”

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