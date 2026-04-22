Oud-Formule 1-coureur Jolyon Palmer stelt zijn perfecte coureur samen. De tegenwoordige analist kiest daarbij onder meer voor Max Verstappen en Michael Schumacher, twee coureurs die volgens de tegenwoordige analist een belangrijk attribuut gemeen hebben. ‘Wat betreft het streven naar perfectie in de auto, kijk ik zeker naar Max en Michael’, aldus Palmer, die ook ziet hoe beide coureurs in het verleden de regels te ver hebben opgerekt.

Met vier wereldtitels op zijn naam is Max Verstappen niet meer weg te denken uit de Formule 1. De meervoudig wereldkampioen staat zo al in hetzelfde rijtje als andere legendes, zoals Ayrton Senna en Michael Schumacher. Dat is echter niet de enige overeenkomst die Jolyon Palmer – zelf ook tussen 2016 en 2017 Formule 1-coureur – ziet tussen Verstappen en de Duitse wereldkampioen.

Verstappen en Schumacher

Palmer werd in de F1 Nation-podcast gevraagd om zijn perfecte coureur samen te stellen uit attributen van coureurs uit het heden en verleden van de koningsklasse. “Wat betreft het streven naar perfectie in de auto – het ‘neem geen genoegen met de tweede plaats, neem geen genoegen met minder dan het absolute maximum dat je kunt halen’ – kijk ik zeker naar Max en iemand als Michael Schumacher”, aldus de tegenwoordige analist. “Wat ze allebei gemeen hebben, is een zekere mate van controverse doordat ze wel eens de regels te ver hebben opgerekt. Ze waren toen zo wanhopig op zoek naar het absolute maximum.”

“In plaats van op een bepaalde dag te accepteren dat het niet lukt, dat het niet de juiste zet is, proberen ze iets dat hen vervolgens in de problemen brengt”, vervolgt Palmer, die ook meteen een voorbeeld aankaart. “In het seizoen 2021 van Max waren er veel belangrijke momenten waarop hij de ene na de andere straf kreeg.” Zo werd Verstappen in het seizoen van zijn titelstrijd met Lewis Hamilton verantwoordelijk gehouden voor het veroorzaken van een botsing in Monza. De Nederlander kreeg een gridstraf van drie plaatsen voor het incident, waarbij zijn Red Bull boven op de Mercedes van Hamilton was terechtgekomen.

