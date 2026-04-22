Wie zich zorgen maakt over een Formule 1 zonder Max Verstappen kan op basis van Lando Norris’ woorden voortaan iets rustiger gaan slapen. De Britse wereldkampioen laat desgevraagd weten dat hij een vertrek niet snel ziet gebeuren. “Ik verwacht zeker dat hij langer blijft dan mensen denken.”

Norris deed de uitspraak woensdagmiddag in gesprek met de media. Volgens de McLaren-coureur zou een vertrek van Verstappen “een gemis voor de sport zijn”. Maar, zo luidt Norris’ conclusie, een langer verblijf in F1 ziet hij juist eerder gebeuren.

Verstappen gaf al enkele keren aan dat de huidige regelgeving niet bepaald motiveert om nog lang actief te zijn in de Formule 1. Toch heeft de viervoudig wereldkampioen nooit gezegd daadwerkelijk te zullen vertrekken na bijvoorbeeld dit seizoen. Wie zijn oor bovendien te luister legt bij mensen dicht op het vuur en anderen in de paddock, kan concluderen dat de kans groot is dat de Nederlander ‘gewoon’ in de F1 blijft. Dat hoopt – en denkt – ook Norris.

LEES OOK: Russell wil dat Verstappen blijft: ‘Maar niemand is groter dan de sport’

“Hij is waarschijnlijk een van de beste coureurs die je ooit in de Formule 1 zult zien. En daar wil je tegen racen”, aldus de Brit, die de onderlinge duels koestert. “Hoe moeilijk hij het ons soms ook maakt als tegenstander, het is altijd leuk om tegen hem te rijden.”

GT-racen

Norris is zich als een van Max Verstappens vrienden ook zeer bewust van diens passie voor andere racedisciplines. De regerend wereldkampioen volgde de verrichtingen van de Nederlander afgelopen weekend naar eigen zeggen op tv. “Ik genoot ervan om naar de GT’s te kijken.”

Ondanks alle geruchten over een vervroegd pensioen, eindigt de McLaren-rijder hoopvol. Norris merkt op dat Verstappen zelfs heeft aangegeven op jacht te zijn naar een vijfde wereldtitel. En mede daarom kwam uiteindelijk de voor fans van de Nederlander geruststellende conclusie van de Brit: “Ik verwacht zeker dat hij langer in F1 blijft dan mensen denken.”

Lees hier alles over GP Miami

