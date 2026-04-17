George Russell hinkt op twee gedachten wat betreft de kritiek van Max Verstappen op de huidige Formule 1. Maar hij hoopt wel dat de Nederlander de sport niet de rug toekeert. “Formule 1 is groter dan welke coureur dan ook. Maar je wilt Max Verstappen niet kwijt, ik wil graag tegen hem racen.”

De klachten van Verstappen over de huidige regelgeving en de manier van rijden zouden er volgens Russell niet zijn als de Nederlander zelf op dit moment in een winnende auto zou rijden. Dat gevoel sprak de Brit al eerder uit, maar hij herhaalde dat vrijdag in een online-persconferentie van Mercedes. Verstappen heeft daarentegen al meermaals benadrukt dat zijn klachten niets met de resultaten te maken hebben.

Russell wil daar niet aan. “Ik had in 2022 problemen met ‘purpoising’, het stuiteren van de auto. Het was bepaald niet fijn om erin te rijden. Maar Max had destijds zulke problemen niet en klaagde niet; hij had er geen last van en was aan het winnen. De klachten die hij dan juist nu heeft, zijn weer niet de klachten van ons als Mercedes of McLaren en Ferrari. Want nu staan wij vooraan.”

LEES OOK: Max Verstappen heeft een doel met zijn simraceteam: ‘Nieuwe talenten een kans geven’

Toch is er begrip. “Ik snap en herken zijn frustratie wel”, vervolgt Russell. Die staat naar eigen zeggen anders in dit seizoen, hij wil jagen op die eerste titel en dat is een ander uitgangspunt dan Verstappen heeft. “Want Max heeft intussen al wel bereikt waar anderen alleen maar van kunnen dromen: kampioen worden. Hij heeft zelfs al vier titels, dus misschien komt hij op een punt dat er weinig meer te winnen valt voor hem.”

Of Verstappen dan in de Formule 1 blijft of niet, is volgens de Brit een andere vraag. Russell hoopt naar eigen zeggen van wel. Of zoals hij het samenvat: “Ik zou het begrijpen als hij vertrekt, maar ook als hij blijft.”

Lees hier alles over de GP Miami

