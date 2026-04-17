Max Verstappen heeft tijdens zijn theaterdebuut zijn plannen voor de toekomst van het simraceteam Verstappen Sim Racing verder toegelicht. De viervoudig wereldkampioen wil zich met het team richten op het ontdekken en ontwikkelen van nieuw racetalent. “Professionele racecoureurs ervan te maken is het doel”, aldus de Nederlander.

Het simraceteam, dat eerder actief was onder de naam Team Redline, gaat sinds kort verder als Verstappen Sim Racing. Door die naamswijziging wil Max Verstappen breed vertegenwoordigd worden. Tijdens Een Avond met Max Verstappen benadrukte de Nederlander dat simracen helpt om mee te kunnen rijden in echte raceauto’s. “Je ziet steeds meer jonge coureurs rijden, vaak in het karten. Maar je ziet ze nu ook Formule 4- of GT-auto’s rijden”, vertelde Verstappen in gesprek met Viaplay.

‘Geen G-krachten’

De viervoudig wereldkampioen gaf aan dat veel mensen niet door hebben wat het simraceteam precies allemaal doet aan voorbereidingen. “Wij hebben een volledige strategie, vooral met de endurancewedstrijden. Het is echt serieus. Het enige verschil is, is dat je geen G-krachten voelt. In een echte auto moet je fit en sterk zijn, maar met simracen hoeft dat niet. Voor mij voelt in een echte auto rijden natuurlijker dan in een sim”, aldus Verstappen.

LEES OOK: Max Verstappen lyrisch over Zandvoort: ‘Het blijft uniek om mee te maken’

Hoewel niet iedere simcoureur de stap naar de echte autosport zal maken, ziet Verstappen dat de mogelijkheden de afgelopen jaren zijn toegenomen. “De overstap naar een echte auto voelt daardoor minder groot. Ik had voor de Formule 4 nog niet echt gereden (in die auto’s, red.). De switch voelt nu denk ik natuurlijker”, gaf de Nederlander aan.

‘Nieuwe talenten’

Met Verstappen Sim Racing wil de viervoudig wereldkampioen zich richten op het ontwikkelen van talenten. “We proberen door te bouwen en te zoeken naar nieuwe talenten die we de kans kunnen geven in een raceauto. Niet iedereen kunnen we dat bieden, maar er zijn veel platformen om dat mogelijk te maken. We geven mensen een kans om hun carrière te vergroten. Professionele racecoureurs ervan te maken is het doel”, aldus Verstappen.

Een Avond met Max Verstappen is vanaf vanavond 20.00 uur te zien op Viaplay.

Lees hier alles over GP Miami

