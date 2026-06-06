De kwalificatie vormt het absolute hoogtepunt van de Grand Prix van Monaco. Volg nu live alle verrichtingen in de strijd om pole position. Gaat die naar favorieten Kimi Antonelli, Charles Leclerc of Lewis Hamilton? Of kan Max Verstappen verrassen? Lees onze updates hieronder.

Q2: Stuivertje wisselen aan kop

Verstappen gaat als een van de eerste coureurs de baan op in Q2, al wordt hij bijna aangereden door Sainz die de pits ook uit wil. Eenmaal op het circuit opent de Nederlander het bal met P1. Leclerc gaat er vervolgens onderdoor, net als Hamilton. De Ferrari’s tonen hun spierballen dus. Verstappen ziet vervolgens ook nog Hadjar, Norris en Antonelli – als snelste – voorbijkomen. Maar hij doet nog een nieuwe poging en zie daar, hij klimt naar de tweede plek.

De strijd om de tien beschikbare plekken in Q3 wordt in de laatste minuten beslecht. Russell heeft het lastig in deze kwalificatie, ook in Q2. De Mercedes-coureur komt in eerste instantie niet verder dan P8.

Q1: Rode vlag en problemen Mercedes?

Onder een stralende zon en met volle tribunes zet lokale held Charles Leclerc de toon in Q1 met de snelste tijd in het begin. Audi-coureurs Gabriel Bortoleto and Nico Hülkenberg zitten er ook verrassend goed bij. Max Verstappen kampt in eerste instantie met verkeer, maar rijdt daarna de top-5 binnen.

In het tweede deel van Q1 hebben de Mercedes-coureurs aanvankelijk moeite om de toptijden te evenaren. En dan is daar ineens de rode vlag. Bortoleto crasht en meld dat zijn ophanging kapot is. Een dure dit, voor Audi. Want het team had met beide auto’s kans om in de top-10 te belanden.

Na de hervatting van de sessie zijn er nog twee minuten te gaan. Verstappen rijdt daarin naar P2 achter Leclerc en voor Antonelli, Norris, Hamilton en Hülkenberg. Russell wordt slechts achtste, Sainz rijdt het vege lijf door in de slotseconde zich voor Q2 te plaatsen.

Afvallers: Ocon, Pérez, Bearman, Bottas Alonso en Stroll.