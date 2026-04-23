McLaren-coureur Oscar Piastri hoopt dat teamgenoot Lando Norris gelijk krijgt met de de opmerking dat Max Verstappen misschien wel langer in de Formule 1 blijft dan velen denken. “Het zou namelijk zonde zijn voor de sport als Max zou vertrekken uit de F1”, vertelt de Australiër.

Net als Norris deed Piastri zijn uitspraken woensdag in een bijeenkomst met de internationale media. Hij noemt Verstappen een uithangbord en iemand tegen wie hij graag strijdt. “Je wilt tegen de beste coureurs racen, jezelf bewijzen. Max heeft zijn enorme niveau getoond in de afgelopen tien jaar. Vooral de laatste vijf of zes jaar is hij de absolute maatstaf geweest in onze sport.”

En zou een vertrek volgens Piastri niet goed zijn voor F1. “Het zou zonde zijn als hij de sport verlaat. Laten we hopen dat hij blijft.”

Hij voegt zich met zijn opmerkingen niet alleen bij teamgenoot Norris, maar ook bij Mercedes-rivaal George Russell. Ook die zei vorige week desgevraagd dat hij hoopt dat Verstappen blijft na dit jaar.

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.