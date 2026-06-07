Het is einde race voor Max Verstappen in Monaco. Zijn Red Bull weigerde dienst bij de start van de GP van Monaco en daardoor verloor Verstappen meteen veel plaatsen. De vanaf P2 gestarte Nederlander kon de RB22 nog wel naar de pits terugrijden, maar een vervolg van de wedstrijd zat er niet in.

Verstappen maakte vooraf juist nog kans op de overwinning in Monaco, want in de kwalificatie veroverde hij de tweede startpositie. Bij de start bleek de motor van de Nederlander het niet goed te doen, de auto zat vermoedelijk vast in een anti-stall modus.

Not the start Max wanted at all! 😲



Onboard with Verstappen as he fails to make it off the grid here in Monaco ⬇️#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/wAWB8H37I9 — Formula 1 (@F1) June 7, 2026

Lees hier alles over de GP Monaco

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.