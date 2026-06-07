Lando Norris kijkt met een teleurgesteld gevoel terug op zijn voortijdige uitvalbeurt. Volgens de regerend wereldkampioen ging er een waardevolle kans verloren om kostbare punten te verzamelen voor zichzelf en voor McLaren.

“Dit was een kans om weer wat punten te pakken,” blikt Norris terug. “Op dit moment verwachten we geen overwinningen of podia, maar we moeten wel maximaliseren. Een vijfde, zesde of zevende plaats; ook die punten tellen keihard mee.”

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Ondanks de herhaaldelijke tegenslagen blijft de motivatie binnen het team groot, al is de frustratie voelbaar. “We werken ontzettend hard, maar we worden er momenteel niet voor beloond. Zowel het team als ikzelf niet. Soms maken we misschien kleine foutjes, soms is het ook gewoon pure pech. We doen stinkend ons best, maar het zit er nu simpelweg even niet in.”

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