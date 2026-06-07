Max Verstappen baalde naar eigen zeggen van zijn uitvalbeurt, maar toch vergat hij zondag in Monaco niet de goede dingen van het raceweekend. Daarin toonde Red Bull immers snelheid en wist het te verrassen. “En misschien kunnen we dat in Barcelona wel weer doen”, kijkt hij alvast vooruit.

Een tweede plek in de kwalificatie, sneller dan de favoriet geachte Ferrari’s en nipt langzamer dan polesitter Kimi Antonelli. Dat, plus een beter dan verlopen vrijdag, en zie daar: een hoop positieve punten om mee te nemen vanuit Monaco naar Barcelona. En dat doet Verstappen dan ook.

“Natuurlijk is het pijnlijk om zo uit te vallen”, klinkt het over het motorprobleem dat hem al in de eerste ronde van de race nekte. Verstappen kon er weinig aan doen. “Maar het is irriantant en vervelend voor ons allemaal, het hele team. En dan ben je teleurgesteld omdat je niet op het podium eindigt.”

Wat als..?

Dat had er immers wel ingezeten. En wie weet misschien wel meer. ‘Wat als..?’ telt niet, maar toch: een goede start, in plaats van juist eentje met een haperende motor, had mogelijkheden kunnen bieden. Een eventuele overcut ook (langer doorrijden dan Antonelli en dan hopen dat die z’n banden niet meteen op temperatuur kreeg). Of een safety car. Maar hoe dan ook, we zullen het nooit weten.

Verstappen bleef er dan ook redelijk gelaten onder. “Het zou pijnlijker zijn geweest als ik aan de leiding had gestaan in het WK. Uiteindelijk is nu het belangrijkste dat we begrijpen wat dit probleem veroorzaakte en dat we het verhelpen.”

Herkansing

Komend weekend wacht al een herkansing. “En ik rijd graag op het circuit daar. Maar wij zijn nu goed op circuits met lage snelheden, in Barcelona heb je juist ook hogesnelheidsbochten. Onze auto zal er waarschijnlijk niet zo snel zijn als hier, maar wie weet: misschien kunnen we weer verrassen.”

Lees hier alles over de GP Monaco

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.