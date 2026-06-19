Het team van Mercedes heeft hun verzoek tot herziening van de uitslag van de GP Monaco weer ingetrokken. Het verrassende nieuws werd eerder al door de FIA bekendgemaakt, maar een reden voor de terugtrekking bleef toen nog uit. Mercedes legt nu zelf uit waarom het team niet langer protest aantekent.

De FIA maakte op donderdag al bekend dat Mercedes toch hun verzoek tot herziening van de uitslag van de GP Monaco heeft teruggetrokken. De Zilverpijlen spande het protest aan nadat Pierre Gasly door een succesvol beroep van Alpine zijn derde plaats had teruggekregen. George Russell kreeg – net als Gasly – een tijdstraf voor het te hard rijden in de pitstraat, maar in tegenstelling tot de Fransman had hij zijn straf al uitgezeten tijdens de race.

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Toch diende Mercedes een verzoek tot herziening in, al heeft de renstal deze inmiddels weer teruggetrokken. In een officieel statement legt het team precies uit waarom. “We kunnen inderdaad bevestigen dat we onze ‘Right of Review’ rondom de straffen ontvangen en uitgediend door George Russell tijdens de GP Monaco hebben teruggetrokken.”

“Na het besluit om de tijdstraf van Pierre Gasly in te trekken, was het voor ons belangrijk om alle beschikbare opties te onderzoeken om de gevolgen van de straf voor te hard rijden in de pitstraat voor George’s raceresultaat aan te pakken”, gaat de verklaring van Mercedes verder. “We hadden tijdens het raceweekend in Barcelona slechts een beperkt tijdsbestek om het recht op herziening aan te vragen, en hebben dat gedaan om ons standpunt in deze kwestie te behouden.”

‘Daarom hebben wij ons verzoek ingetrokken’

Mercedes legt vervolgens uit waarom het team alsnog het verzoek weer heeft ingetrokken. “Uit onze daaropvolgende gezamenlijke besprekingen met de FIA en de Formule 1 is gebleken dat zij vastbesloten zijn om de unieke omstandigheden die zich tijdens de Grand Prix van Monaco hebben voorgedaan te onderzoeken en de factoren die hieraan ten grondslag lagen proactief aan te pakken”, gaat het statement verder. “Gezien deze duidelijke vastberadenheid zijn wij tot de conclusie gekomen dat het verder nastreven van ons verzoek om herziening niet in het belang is van ons team of de sport, en daarom hebben wij ons verzoek ingetrokken.”

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