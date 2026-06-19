Het team van Mercedes heeft hun verzoek tot herziening van de uitslag van de GP Monaco weer ingetrokken. In navolging van het succesvolle protest van Alpine – Pierre Gasly kreeg na een verzoek tot herziening zijn derde plaats weer terug – besloten ook de Zilverpijlen om protest aan te tekenen voor de opgelegde tijdstraffen van hun coureur George Russell. De FIA heeft echter in een officieel persbericht laten weten dat Mercedes nu toch van het verzoek afziet.

De hele saga rondom de uitslag van de GP Monaco begon met het protest van Alpine tegen de twee tijdstraffen van Pierre Gasly. De Fransman reed als derde over de finishlijn, maar verloor zijn podiumplaats door twee straffen van vijf seconden. Gasly kreeg de tijdstraffen opgelegd voor het te hard rijden in de pitstraat, maar later bleek deze snelheid niet goed gemoeten te zijn. De FIA besloot daarom de Alpine-coureur zijn derde plaats terug te geven.

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Gasly was echter niet de enige coureur die een tijdstraf kreeg; ook George Russell kreeg een tijdstraf van vijf seconden voor eveneens te hard rijden door de pitstraat. De Mercedes-coureur loste deze straf, in tegenstelling to Gasly, al tijdens de race zelf in. Mercedes ging na het succes van Alpine zelf ook in beroep tegen de FIA om de uitslag aan te vechten. Het bestuursorgaan plande voor zaterdag een virtuele hoorzitting in, maar deze gaat nu niet meer door.

Verzoek tot herziening weer ingetrokken

Mercedes heeft namelijk besloten om hun verzoek tot herziening terug te trekken. “Het Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team heeft de wedstrijdcommissarissen laten weten dat het het verzoek om herziening intrekt met betrekking tot de beslissingen van de wedstrijdcommissarissen tijdens de Grand Prix van Monaco 2026, inzake de overtreding van artikel B1.6.3a van het FIA F1-reglement met betrekking tot auto 63”, zo valt er in het officiële statement te lezen. De precieze reden voor de terugtrekking is niet bekend gemaakt. Red Bull en McLaren hebben nog wel een beroep lopen om de uitslag van de GP Monaco terug te draaien.

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