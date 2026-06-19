Vorig jaar was het een van de heetste geruchten in de paddock: Max Verstappen naar Mercedes. Maar hoe realistisch is dat scenario nog nu Kimi Antonelli zich bij de Duitse renstal heeft ontpopt tot een van de meest veelbelovende jonge coureurs van het moment? In de nieuwe aflevering van Formule 1 Paddockpraat buigen verslaggever Gerard Bos en coureur-analist Jeroen Bleekemolen zich over die vraag.

Bleekemolen is duidelijk: de kans dat Verstappen naar Mercedes vertrekt, is kleiner geworden. “Ze hebben goud in handen met die Antonelli,” stelt hij. “Het is niet normaal wat die jongen doet. Alles aan die jongen is goed. Hij is sympathiek, snel, maakt eigenlijk geen fouten meer.” Voor Bleekemolen is de redenering simpel: als je al een absolute topper in huis hebt, moet je je afvragen of je de duurste coureur ter wereld daar nog bij wilt hebben.

Bos ziet het anders. Hij begrijpt het argument, maar wijst op de realiteit van hoe de sport werkt. Als Max Verstappen beschikbaar is en hij wil naar jouw team, ga je hem dan echt weigeren? “Als jij een teambaas bent, of het nou Toto Wolff is of wie dan ook,” zegt Bos, “dan ga je nooit zeggen: sorry, we hebben Antonelli al. Zo’n kans laat je toch niet liggen?”

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