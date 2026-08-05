Oliver Bearman is ervan overtuigd dat hij in de toekomst races kan winnen in de Formule 1. De Haas-coureur put vertrouwen uit de prestaties van Kimi Antonelli en Isack Hadjar, twee coureurs tegen wie hij in de juniorklassen regelmatig streed en die inmiddels vooraan meedoen in de koningsklasse. Gezien de huidige prestaties van Haas kan de Engelsman zich voorlopig nog niet meten met zijn leeftijdsgenoten. Daarom hoopt hij ooit de overstap te maken naar ‘droomteam’ Ferrari.

Bearman beleeft een degelijk seizoen bij Haas, maar beschikt momenteel niet over een auto waarmee hij structureel voor de podiumplaatsen kan vechten. De Brit staat na elf races dertiende in het kampioenschap met achttien WK-punten, terwijl Haas is teruggezakt naar de zevende plaats in het constructeurskampioenschap. Ondertussen strijden zijn voormalige Formule 2-rivalen Antonelli en Hadjar om veel hogere posities. Antonelli voert het wereldkampioenschap aan, terwijl Hadjar zich vrijwel ieder raceweekend in de punten weet te rijden.

In de F1 Beyond The Grid-podcast kreeg Bearman de vraag of de prestaties van zijn voormalige concurrenten hem het vertrouwen geven dat hij met het juiste materiaal ook voor overwinningen kan strijden. “Ik put daar enorm veel vertrouwen uit, en dat is waarschijnlijk de reden waarom ik ’s nachts goed kan slapen”, grapte de 21-jarige Brit. “Kimi (Antonelli, red.), maar ook Isack (Hadjar, red.), dat zijn jongens die ongelooflijk goed presteren en bovendien ontzettend snel zijn.”

Oliver Bearman gefocust op eigen prestaties

Volgens Bearman bewijzen de prestaties van Antonelli en Hadjar dat hij zelf ook over het benodigde talent beschikt. “Voor mij bewijst dat dat ik het in me heb, want ik heb tijdens mijn juniorcarrière tegen deze jongens geracet en stond altijd mijn mannetje. Dat betekent voor mij dat het slechts een kwestie van tijd is. Ik heb geen haast, maar zodra ik een auto krijg waarmee ik races kan winnen, ga ik ook races winnen.”

De 21-jarige beseft dat zijn huidige resultaten grotendeels afhangen van het materiaal waarover hij beschikt. “Voor mij draait het puur om mijn eigen prestaties, want ik heb geen controle over hoe snel onze concurrenten zijn. En wij hebben ook niet altijd invloed op hoe competitief onze eigen auto is.” Volgens Bearman is dat bovendien de enige manier om ooit een felbegeerd Ferrari-stoeltje af te dwingen. De Brit maakt nog altijd deel uit van het opleidingstraject van de Scuderia en benadrukte meermaals dat het ‘zijn droom is’ om ooit voor de Italiaanse renstal uit te komen.

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