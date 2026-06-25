Twee weken na de veelbesproken GP Monaco heeft Pierre Gasly eindelijk zijn trofee voor de derde plaats in de race in handen. De Fransman verloor zijn podiumplaats vlak na de Grand Prix door twee tijdstraffen, maar inmiddels heeft de FIA de Alpine-coureur zijn derde plek teruggeven. Hoewel Gasly wel zijn kans om op het ereschavot in Monaco te klimmen heeft gemist, is de coureur enorm blij met zijn langverwachte trofee.

Het heeft twee weken geduurd, maar Pierre Gasly heeft alsnog zijn trofee voor zijn derde plaats in Monaco in ontvangst mogen nemen. De Fransman reed tijdens de GP Monaco als derde over de finishlijn, maar zag zijn podiumplaats als sneeuw voor de zon verdwijnen na twee tijdstraffen van vijf seconden. Gasly viel zo terug naar de zevende plaats. Alpine liet het er echter niet bij zitten, en diende een protest in bij de FIA tegen de uitslag van de race.

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‘Een mooie dag’

En met succes: de FIA draaide de beslissing om Gasly twee tijdstraffen te geven terug, waardoor de coureur zijn derde plaats terugkreeg. Mede door een meetfout vanuit de FIA werd de Fransman uiteindelijk toch weer derde. Red Bulls Isack Hadjar had echter de trofee voor de derde plaats in Monaco al in ontvangst genomen. Twee weken later krijgt Gasly alsnog de trofee in handen, zoals hij meldt op zijn eigen Instagram-kanaal. “De Monaco-trofee heeft zijn weg naar huis gevonden”, schrijft Gasly onder het bericht. “Een mooie dag, een mooi leven”.



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