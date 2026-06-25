De kogel is door de kerk: de FIA heeft een officiële hittewaarschuwing afgegeven voor het Grand Prix-weekend in Oostenrijk. De afgelopen dagen dreigde de hittewaarschuwing al te vallen, omdat er al temperaturen van boven de 31 graden werden verwacht. De FIA heeft inmiddels de ‘Heat Hazard Declaration’ geactiveerd voor de aankomende race op de Red Bull Ring.

De officiële hittewaarschuwing van de FIA werd in het leven geroepen na de GP Qatar van 2023. Die race was de warmste in de moderne Formule 1 tot nu toe, en veel coureurs hadden last van de extreme hitte. De FIA besloot daarop een eigen hitteprotocol op te stellen, die in werking zou treden bij verwachte temperaturen van 31 graden Celsius of hoger.

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“In overeenstemming met Artikel B1.5 10 van het FIA F1-reglement wordt, na ontvangst van een weersvoorspelling van de officiële weerdienst waarin wordt voorspeld dat de hitte-index op enig moment tijdens de race van deze wedstrijd hoger zal zijn dan 31 graden Celsius, een ‘Heat Hazard Declaration’ afgekondigd”, zo valt er te lezen in het officiële statement van het bestuursorgaan.

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Koelvesten

Doordat de FIA een officiële hittewaarschuwing heeft afgegeven, mogen coureurs tijdens de GP Oostenrijk gebruikmaken van een koelvest. Coureurs zijn echter niet verplicht om dit te doen, maar in dat geval moeten “alle andere onderdelen, inclusief de eventuele koelvloeistof, van het koelsysteem wel in de auto gemonteerd zijn”, luidt artikel 26.19 van het sportief reglement. “Daarnaast moet het verschil in massa worden gecompenseerd door het plaatsen van ballast in de cockpit.”

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