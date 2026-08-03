Nikolas Tombazis neemt de kritiek op de F1-reglementen van 2026 serieus, maar vindt niet dat de FIA daarvoor als enige verantwoordelijk kan worden gehouden. Volgens de Griek, directeur van het eenzittersprogramma binnen de FIA, waren veel bezwaren van de coureurs vooraf al bekend, alleen maakte de besluitvorming binnen de sport het onmogelijk om vóór de start van het seizoen al wijzigingen door te voeren. Daarmee legt hij de schuld deels bij de betrokken motorfabrikanten.

De nieuwe reglementen, waarin er veel nadruk ligt op elektrische aandrijving en energiebeheer, liggen al het hele seizoen onder vuur. In gesprek met The Race legt Tombazis uit dat de FIA de problemen al had voorzien. “Ik denk dat coureurs per definitie nogal veeleisende klanten zijn”, merkte hij op met een knipoog. “Dus we verwachten niet dat ze de zaken mooier voorstellen dan ze zijn of dat ze hun mening niet geven. We hadden veel van de klachten die ze in de twee jaar voorafgaand aan het seizoen uitten al voorzien en we hebben geprobeerd een aantal veranderingen door te voeren. Maar dat is niet gelukt vanwege het bestaande bestuurssysteem. Dus ik denk dat het, realistisch gezien, voorspelbaar was.”

FIA had eerder willen ingrijpen

Volgens Tombazis lag de oorzaak bij de besluitvorming binnen het zogeheten Power Unit Advisory Committee, waarin de FIA, FOM en motorfabrikanten gezamenlijk over reglementswijzigingen beslissen. “Zonder een dergelijke overeenkomst had een motorfabrikant die voorheen niet in de Formule 1 zat, zoals Audi, kunnen zeggen: ‘We zitten nog niet in de Formule 1, dus we kunnen vijf keer zoveel uitgeven als alle anderen.’ Dat zou niet eerlijk zijn geweest.” Tegelijkertijd erkent hij dat die constructie de noodzakelijke aanpassingen vertraagde. “Ik vind het jammer dat we zo lang hebben moeten wachten met het wijzigen van de regels. We hebben het pakket voor 2027 en 2028 in mei besproken. Idealiter hadden we dat een paar jaar eerder kunnen doen, dan was er al deze discussie niet geweest.”

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In juni werd bekend dat de vermogensverdeling op termijn wordt aangepast. In 2027 verschuift de balans van 53/47 naar 58/42 in het voordeel van de verbrandingsmotor. Met een verdere stap richting de beoogde 60/40-verdeling wordt gewacht tot 2028.

Nikola Tombazis vindt races ‘behoorlijk spannend’

Toch is Tombazis minder negatief over de huidige generatie auto’s dan veel coureurs. “Ik zou zeggen dat de meeste races behoorlijk spannend waren,” benadrukte hij. “Er was een strijd, ondanks dat één fabrikant een duidelijk voordeel had”, doelde hij op Mercedes. “In het verleden, wanneer een nieuwe reglementscyclus begon, waren de races erg eentonig. Dit jaar, hoewel Mercedes de meeste overwinningen heeft behaald, waren de races toch behoorlijk spannend, met veel inhaalacties.”

De Griek benadrukt dat de FIA de signalen uit de paddock serieus neemt, maar ook het bredere belang van de sport moet bewaken. “Balans is altijd nodig”, concludeerde hij. “De coureurs zijn belangrijke figuren in deze sport, dus ik denk dat we er goed aan hebben gedaan om aandachtig te luisteren en dienovereenkomstig te handelen. Maar ik denk dat we ook aan de toeschouwers moeten denken, die verandering, spannende races en dergelijke willen zien.”

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