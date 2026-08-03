India blijft zich inzetten voor een eigen plekje op de F1-kalender. De Indiase overheid ziet de koningsklasse van de autosport als een belangrijk middel om het internationale imago van het land te versterken. Sportminister Mansukh Mandaviya sprak eerder al over een mogelijke rentree van de Formule 1 op het Buddh International Circuit. Inmiddels is er een speciale commissie opgericht om de mogelijkheden te onderzoeken.

Mandaviya stelde eerder dat India in 2027 opnieuw een Grand Prix zou organiseren. “Er komt een F1-race in India in 2027”, verklaarde hij in april. “Dit gaat 100 procent zeker gebeuren. De eerste race zal plaatsvinden op het Buddh International Circuit.” FOM weersprak die claims, maar sloot een toekomstige samenwerking met India niet uit. F1-CEO Stefano Domenicali liet tijdens zijn persconferentie halverwege het seizoen bovendien weten dat er gesprekken lopen met verschillende Aziatische landen over mogelijke nieuwe Grands Prix.

De Indiase regering lijkt de plannen inmiddels met een jaar te hebben uitgesteld en richt zich op een mogelijke overeenkomst met de Formule 1 in 2028. Volgens de Indiase krant The Indian Express heeft Mandaviya potentiële investeerders opgeroepen om mee te werken aan de terugkeer van de sport naar het land. “We zullen een orgaan oprichten om een grondige evaluatie van het autosport-ecosysteem van het land uit te voeren en de uitdagingen met betrekking tot de groei ervan te onderzoeken”, reageerde hij.

Commissie onderzoekt haalbaarheid van GP India

Een belangrijke taak voor die commissie wordt het onderzoeken van de economische haalbaarheid van een nieuwe Grand Prix. India organiseerde tussen 2011 en 2013 al drie Grands Prix op het Buddh International Circuit, dat werd ontworpen door Hermann Tilke. De baan ligt nabij Greater Noida, op ongeveer veertig kilometer van de hoofdstad New Delhi. Aan de onderzoekers van Mandaviya de taak om zowel de kosten van een nieuw contract met de Formule 1 als de benodigde investeringen in de infrastructuur in kaart te brengen.

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India is – net als veel andere landen – geïnteresseerd in de mogelijke voordelen van een terugkeer van de Formule 1. Zo biedt een Grand Prix doorgaans extra werkgelegenheid, meer toerisme en een grotere internationale zichtbaarheid. Sport is inmiddels opgenomen in de prioriteiten van het Ministerie van Openbare Ondernemingen, waardoor mogelijk nieuwe middelen beschikbaar komen voor de ontwikkeling van de sportsector en een toekomstige Grand Prix op Indiase bodem. De GP van India verdween na 2013 van de F1-kalender vanwege de hoge financiële verliezen voor de organisatoren, in combinatie met ernstige bureaucratische en belastinggerelateerde geschillen met de overheid. Een van de oorzaken was dat de staat de koningsklasse beschouwde als ‘entertainment’ in plaats van als sport.

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