De Formule 1 heeft een streep gezet door recente speculaties over een terugkeer van de GP van India in 2027. Aanleiding was een stellige uitspraak van de Indiase sportminister, die deze week nog overtuigd sprak over een rentree op de kalender. Vanuit FOM klinkt echter een ander geluid. India stond voor het laatst op de kalender in 2013, toen Sebastian Vettel op het Buddh International Circuit zijn vierde wereldtitel veiligstelde.

Sportminister Mansukh Mandaviya rekent op een comeback van de Formule 1 in India. Maandag verklaarde hij tegenover de media: “Er komt een F1-race in India in 2027. Dit gaat 100 procent zeker gebeuren. De eerste race zal plaatsvinden op het Buddh International Circuit.” FOM weersprak die claims echter direct. “Hoewel India een waardevolle markt is voor de verdere groei van de Formule 1, met een fantastische en gepassioneerde fanbase, zullen we daar in 2027 niet racen”, liet een woordvoerder weten.

Veilige locatie

Daarmee lijkt een terugkeer op korte termijn uitgesloten, ondanks het feit dat India vanwege zijn grote automarkt en groeiende schare fans nog altijd als een veelbelovende bestemming wordt gezien. Vanuit de Indiase overheid blijft het optimisme echter bestaan, mede door geopolitieke ontwikkelingen en mogelijke financiële stimulansen. “Gezien de wereldwijde situatie als gevolg van de aanhoudende spanningen met Iran, wordt India gezien als een veilige locatie voor sportevenementen, waaronder de Formule 1”, lichtte Mandaviya toe. “De rol van de overheid is om te zorgen voor de infrastructuur en om belastinggerelateerde kwesties aan te pakken.”

De GP van India verdween na 2013 van de F1-kalender vanwege de hoge financiële verliezen voor de organisatoren, in combinatie met ernstige bureaucratische en belastinggerelateerde geschillen met de overheid. Een van de oorzaken was dat de staat de koningsklasse beschouwde als ‘entertainment’ in plaats van als sport.

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.