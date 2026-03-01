Het opgelaaide conflict in het Midden-Oosten raakt ook de Formule 1. Bandenleverancier Pirelli heeft de geplande regenbandentests in Bahrein voor dit weekend afgelast, terwijl de FOM aankondigt de situatie in de gaten te houden. Na de drie races in Australië, China en Japan staan namelijk al de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië op het programma.

De bandentests van Pirelli zouden in het weekend van 28 februari en 1 maart plaatsvinden; een week voor de GP Australië. Doel van de tests was om samen met Mercedes en McLaren in Bahrein de nieuwe regenbanden uit te proberen. De bandenleverancier zou daarvoor het Bahrain International Circuit met sproeiers onder water te zetten. Pirelli kondigde echter op zaterdag aan dat de testdagen niet doorgaan. Reden daarachter waren veiligheidszorgen vanuit de leverancier, na de uitgebroken oorlog van de Verenigde Staten en Israël met Iran.

“De twee dagen van ontwikkelingstests voor regenbanden, die vandaag en morgen op het Bahrain International Circuit zouden plaatsvinden, zijn om veiligheidsredenen afgelast vanwege de veranderende internationale situatie”, vertelde een woordvoerder van Pirelli op zaterdag. “Alle Pirelli-medewerkers die momenteel in Manama zijn, zijn veilig in hun hotels. Het bedrijf doet er alles aan om hun veiligheid te waarborgen en hun terugkeer naar Italië en het Verenigd Koninkrijk zo snel mogelijk te regelen.”

FOM reageert ook op onrust

De onrust in het Midden-Oosten heeft echter niet alleen gevolgen voor de bandentests van Pirelli. Na de drie openingsraces in Australië, China en Japan staan de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië op de planning. Beide landen waren het doelwit van raketaanvallen vanuit Iran, waarbij een Amerikaanse marinebasis in Bahrein werd getroffen. Formula 1 Management (FOM) zegt in een korte verklaring de situatie in de gaten te houden. “Onze volgende drie races zijn in Australië, China en Japan, niet in het Midden-Oosten – die races vinden pas over een aantal weken plaats”, valt er in de verklaring te lezen. “Zoals altijd volgen we een situatie als deze op de voet en werken we nauw samen met de relevante autoriteiten.”

