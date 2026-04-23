Een onbekende Formule 1-coureur is mogelijk betrokken bij een groot Italiaans onderzoek naar een escortnetwerk. Dat meldden de Italiaanse media deze week. Ook tientallen Serie A-spelers, van de belangrijkste voetbalcompetitie in Italië, zouden worden genoemd. Er is nog geen naam bekend van de Formule 1-coureur, en of het een coureur van de huidige grid is.

Het justitieel onderzoek naar een georganiseerd netwerk rond luxe escortservices loopt in de Italiaanse stad Milaan. Het netwerk zou via exclusieve clubs en hotels zogenoemde ‘all-inclusive’-arrangementen hebben aangeboden aan een welgestelde klantenkring, waaronder de bekende sporters. Volgens justitie ging het om een strak georganiseerd verdienmodel met escortdiensten, waarbij ook sprake zou zijn van witwassen, uitbuiting en prostitutie. Het onderzoek is echter nog gaande.

Volgens verschillende Italiaanse media – gebaseerd op afgeluisterde gesprekken en gerechtelijke documenten – bevatte een van de onderschepte gesprekken een verzoek om een escort vanuit ‘een vriend die in de Formule 1 rijdt’. Geen identiteit is echter bekendgemaakt. Ook is er geen enkele Formule 1-coureur, uit het heden of verleden, aangeklaagd in verband met de zaak. Het Italiaanse La Gazzetta dello Sport verklaarde dat de Formule 1-verwijzing onbevestigd en anoniem is.

Italiaanse belastingdienst

Het is niet de eerste keer dat de Formule 1 wordt genoemd in verband met een onderzoek vanuit de Italiaanse autoriteiten. Eerder deze week werd ook bekend dat de Italiaanse belastingdienst de controle op de belastingregels rondom sportevenement heeft aangescherpt. Mochten coureurs, volgens de Italiaanse financiële recherche Guardi de Finanza, niet correct hun inkomsten van de Grands Prix van Monza, Imola en in 2020 Mugello hebben opgegeven, kan er nog een naheffing van honderden miljoenen euro’s volgen.

