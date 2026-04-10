De FIA voerde donderdag de eerste gesprekken over mogelijke aanpassingen aan de veelbesproken reglementen voor 2026. Na drie raceweekenden kwamen technische experts van teams en motorfabrikanten bijeen om de eerste bevindingen te bespreken en te bekijken of er ruimte is voor wijzigingen. De nieuwe F1-auto’s kregen de afgelopen maanden al stevige kritiek te verduren. De FIA heeft nog geen definitieve aanpassingen doorgevoerd, al volgen binnenkort nieuwe bijeenkomsten.

Na de openingsraces van het nieuwe F1-seizoen trokken veel coureurs, onder wie Max Verstappen, de huidige reglementen in twijfel. Niet alleen binnen het rijdersveld, maar ook onder fans heerst onvrede. Na de crash van Oliver Bearman in Japan – waarbij de grote snelheidsverschillen, mede veroorzaakt door de focus op energiebeheer, resulteerden in een harde klapper op de vangrail – bevestigde de FIA dat het samen met alle betrokken partijen wil nadenken over mogelijke wijzigingen. Donderdag vond de eerste vergadering plaats.

Volgens de autosportfederatie verliep het overleg in een positieve sfeer, al was er ook ruimte voor kritische noten. Naast de FIA waren technische experts van de teams en vertegenwoordigers van de motorfabrikanten aanwezig. “De FIA heeft vandaag de eerste van een reeks bijeenkomsten belegd om mogelijke wijzigingen in de F1-reglementen te bespreken”, luidt een officiële verklaring. “Er kwamen diverse onderwerpen aan bod in het kader van de natuurlijke evolutie van de technische en sportieve reglementen.”

Tijdlijn van de FIA

“Iedereen was het erover eens dat, hoewel de races tot nu toe spannende wedstrijden hebben opgeleverd, er behoefte is aan aanpassingen op het gebied van energiemanagement”, vervolgt het statement. “Er was een constructieve dialoog over complexe onderwerpen, mede gezien de competitieve aard van de betrokken partijen. De gesprekken maken deel uit van een vooraf geplande reeks bijeenkomsten, waarbij bewust is gewacht tot na de eerste drie races om voldoende data te verzamelen.”

In de komende weken staan er nog meer overleggen gepland. Op 16 april worden de besproken punten verder uitgewerkt, waarna op 20 april een beslissende vergadering plaatsvindt. Daarbij schuiven ook de teambazen en F1-CEO Stefano Domenicali aan. “Naar verwachting zal er dan een consensus worden bereikt over de te volgen koers.”

