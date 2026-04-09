Helmut Marko keert eenmalig terug in de Formule 1. De Oostenrijker nam afgelopen december nog afscheid van zijn renstal Red Bull, maar zal tijdens zijn thuisrace, de GP Oostenrijk, eenmalig terugkeren in de paddock als ambassadeur van de Red Bull Ring.

Helmut Marko nam afgelopen december na de GP Abu Dhabi afscheid van de Formule 1. De Oostenrijker was jarenlang adviseur bij het team van Red Bull en stond aan het hoofd van het opleidingsprogramma van de renstal. Zo was het ook Marko die Max Verstappen al tijdens zijn kartdagen ontdekte en naar Red Bull haalde.

GP Oostenrijk

De oud-adviseur komt echter dit seizoen eenmalig terug naar de Formule 1, als ambassadeur van de Red Bull Ring tijdens de GP Oostenrijk. Verwacht wordt dat Marko voor het eerst sinds zijn pensioen weer in de paddock te zien zal zijn. Het is nog onduidelijk wat de Oostenrijker precies gaat doen tijdens zijn thuisraceweekend. De aangekondigde terugkeer van Marko komt ten midden van roerige tijden bij zijn voormalige werkgever. Op donderdag werd bekend dat Gianpiero Lambiase, de vaste race-engineer van Max Verstappen, na 2027 overstapt naar McLaren. De Oostenrijkse Grand Prix vindt plaats op zondag 28 juni.

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.