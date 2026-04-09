Met het nieuws dat Max Verstappens vaste race-engineer Gianpiero Lambiase na 2027 overstapt naar McLaren, gaan de geruchten over de Formule 1-toekomst van de wereldkampioen ook weer rond. Zelf zaaide de Nederlandse coureur tijdens de GP Japan twijfel over het verdere verloop van zijn F1-carrière, na al meerdere keren zijn ongenoegen te hebben geuit over de 2026-auto’s. Mocht Verstappen inderdaad vroegtijdig vertrekken bij de Oostenrijkers, dan denkt Ralf Schumacher niet dat een andere topcoureur gauw de wereldkampioen zal vervangen: ‘Het team is op dit moment een beetje een puinhoop.’

Max Verstappen heeft nog tot en met 2028 een contract bij Red Bull. Met het aangekondigde vertrek van zijn vaste race-engineer Gianpiero Lambiase voor die tijd is het echter nog de vraag of de Nederlander deze uitdient. Mocht de wereldkampioen inderdaad vroegtijdig de Oostenrijkse renstal verlaten, dan zal Red Bull erop gebrand zijn een ander talent in huis te halen. Volgens Ralf Schumacher is het echter de vraag of topcoureurs nog wel met Red Bull willen samenwerken.

“Nou, ik denk dat we hier heel eerlijk moeten zijn: Red Bull is in de huidige situatie niet echt de voor de hand liggende keuze voor coureurs”, vertelt de oud-Formule 1-coureur in de Backstage Boxengasse-podcast. “Het is weer een langetermijnproject – te beginnen met de ontwikkeling van de motor, wat ze overigens goed hebben gedaan. Het team is op dit moment een beetje een puinhoop; het is er nogal chaotisch en er is geen goede communicatie met de buitenwereld. Dr. Helmut Marko ontbreekt ook als boegbeeld om, hoe zal ik het zeggen, wat sturing te geven, naar mijn mening.”

Leclerc

Volgens geruchten zou Red Bull geïnteresseerd zijn in het contracteren van Charles Leclerc, mocht Verstappen vertrekken. Schumacher raadt het de Monegask echter niet aan om deze optie te overwegen. “Ik zou niet weten of het zinvol zou zijn voor Charles Leclerc om over te stappen van een team dat net begint goed te functioneren. Ik kan me ook niet voorstellen dat Ferrari dit daadwerkelijk overweegt”, vervolgt de tegenwoordige analist. “Het zou niet erg slim zijn, want ik denk dat de situatie van Lewis Hamilton onder normale, laten we zeggen, omstandigheden te voorzien is, simpelweg vanwege zijn leeftijd. Ferrari moet nieuwe jonge coureurs ontwikkelen, maar dan zouden ze er één moeten behouden, namelijk Charles Leclerc. Het is eigenlijk niet aan te raden.”

