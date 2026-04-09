Met het toekomstige vertrek van race-engineer Gianpiero Lambiase naar McLaren heeft Max Verstappen weer een argument minder om langer bij Red Bull te blijven, meent coureur en columnist Jeroen Bleekemolen. “Voor Max is dit wellicht een extra motivatie om zelf toch ook maar eens verder te gaan kijken”, aldus Bleekemolen.

Vanochtend werd bekend dat Verstappens vaste race-engineer en vertrouweling Lambiase na afloop van zijn contract (dat nog doorloopt tot en met 2027) de overstap maakt naar concurrent McLaren. “Max kan ook zonder Lambiase, dat vooropgesteld, maar het is natuurlijk wel een ijzersterk duo. Ze voelen elkaar goed aan en volgens mij hebben ze ook veel plezier samen. Dit heeft natuurlijk wel impact”, stelt Jeroen Bleekemolen. Verstappen heeft bij Red Bull zelf een doorlopend contract tot en met 2028, met daarin naar verluidt wel de nodige ontsnappingsclausules.

Lees ook: Lambiase maakt overstap van Red Bull naar McLaren

Volgens Jeroen Bleekemolen is het vertrek van Gianpiero Lambiase een nieuw bewijs van de teloorgang van Red Bull. Immers, de Brit is het zoveelste kopstuk dat de Oostenrijkse renstal gaat verlaten, na eerder al mannen als Adrian Newey, Jonathan Wheatley, Rob Marshall, Will Courtenay, Christian Horner en Helmut Marko. “Er blijven nog genoeg goede mensen over, maar het bolwerk begint wel af te brokkelen, zo lijkt het.”

Verkeerd signaal

Jeroen Bleekemolen: “Je ziet als team je beste mensen natuurlijk liever niet naar de concurrentie gaan, daarmee geef je het verkeerde signaal af, ook richting Max Verstappen. Je wilt wel dat hij erin blijft geloven. Want als Max ook nog eens weggaat, dan blijft er weinig meer over. Aan de andere kant: het valt ons vooral op dat er veel kopstukken weggaan bij Red Bull, maar daar komen natuurlijk ook weer andere mensen voor terug. Als dat jonge, ambitieuze mensen zijn die nog geen wereldtitels hebben gewonnen, zou dat op zichzelf ook iets positiefs kunnen zijn. Maar mijn gevoel is wel dat de balans naar de verkeerde kant doorslaat.”

Lees hier alles over GP Miami

