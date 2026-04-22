Sebastian Vettel heeft gereageerd op de aangekondigde regelwijzigingen vanuit de FIA. Het bestuursorgaan kondigde op maandag aan het 2026-reglement aan te passen, na herhaalde kritiek vanuit de coureurs op de nieuwe manier van racen. Vettel snapt het standpunt van de coureurs, en hoopt dat de reglementsaanpassingen de rijders nu gelukkiger maken: ‘Als ze enthousiast uit de auto stappen, dan maakt dat de fans ook enthousiast’.

Sebastian Vettel zwaaide eind 2022 de Formule 1 gedag, maar volgt alle ontwikkelingen in de koningsklasse nog op de voet. De viervoudig wereldkampioen heeft begrip voor de zorgen van de huidige Formule 1-coureurs over de controversiële nieuwe auto’s. Zo speelt het managen van de batterij een veel grotere rol bij de 2026-bolides, waardoor coureurs een andere rijstijl moeten aanleren.

‘Leef met de coureurs mee’

“Vanuit sportief oogpunt begrijp ik de kritiek en sluit ik me er gedeeltelijk bij aan, want de auto’s zijn waarschijnlijk niet zo leuk om mee te racen vanwege de regels en de moeilijkheden die daarmee gepaard gaan,” aldus Vettel aan het Zweedse SVT. De Duitse wereldkampioen was naar Zweden afgereisd om de Perfect World Foundation Award 2026 in ontvangst te nemen.

“Ik leef dus mee met de coureurs”, vervolgt de wereldkampioen. “En het is heel belangrijk om het DNA en de kern van de sport niet te verliezen, namelijk het vinden van de snelste coureur en de snelste auto om een race te winnen.”

De FIA heeft inmiddels een aantal regelwijzigingen doorgevoerd om zo op het gebied van met name de kwalificaties en de veiligheid aan de coureurs tegemoet te komen. “Ik heb het kort gezien,” voegt Vettel toe over de wijzigingen. “Ik hoop dat het vanuit sportief oogpunt – dat is wat ze proberen aan te pakken – de coureurs gelukkiger maakt, want uiteindelijk zijn de coureurs het gezicht van de sport. Als ze uit de auto stappen en vol adrenaline en erg enthousiast zijn, is dat wat de mensen op de schermen en ook op de tribunes enthousiast maakt.”

