De Italiaanse belastingdienst heeft de controle op belastingregels rond sportevenementen aangescherpt. Daarbij richten ze zich ook op de Formule 1-coureurs die de afgelopen jaren in Italië hebben geracet. De autoriteiten onderzoeken of buitenlandse sporters correct belasting hebben betaald over inkomsten die zij op Italiaanse bodem hebben verdiend.

De Guardi di Finanza – de Italiaanse financiële recherche – controleert volgens de internationele media of inkomsten uit onder meer de Grands Prix van Monza, Imola en in 2020 ook Mugello juist zijn opgegeven. Daarbij kijkt de fiscus specifiek naar sporters die niet inwonend zijn in Italië. Deze situatie kan juridische problemen veroorzaken voor zowel teams als rijders. Dit kan leiden tot een naheffing van honderden miljoenen euro’s.

De Italiaanse wet verplicht buitenlandse sporters om belasting te betalen over inkomsten die zij in het land verdienen. Ze zijn nu een bredere controle gestart, omdat zij die regel in de praktijk niet altijd consquent hebben gehandhaafd. De autoriteiten onderzoeken of coureurs hun inkomsten correct hebben aangegeven en of er mogelijk sprake is van achterstallige belasting over meerdere jaren. De Formule 1 staat daarbij centraal vanwege de hoge salarissen van coureurs en populariteit.

Strafbaar feit

De Guardi di Finanza heeft betrokkenen coureurs per brief benaderd met het verzoek om hun belastingaangiften in te dienen. Ze moeten ook contact op nemen met de autoriteiten om verdere stappen te bespreken. Ook teams en Formule 1-personeel kunnen onderdeel worden van het onderzoek. De Italiaanse fiscus wil daarnaast inzicht in contracten en sponsorafspraken om een volledig beeld te krijgen van de inkomens, om zo met terugwerkende kracht alsnog de onbetaalde belastingen te innen.

Voor sommige coureurs kan dit ingrijpende gevolgen hebben, want als het bedrag van onbetaalde belasting hoger is dan €50.000 wordt dit gezien als een strafbaar feit. Dit kan leiden tot extra boetes naast de belasting óf zelfs gevangenisstraffen van zes maanden tot vijf jaar, als zij de belastingen niet kunnen innen. Op het moment gaat het alleen over administratieve controles en is er nog geen sprake een strafrechtelijk onderzoek.

Gevolgen

Het heffen van belasting op inkomsten van niet-inwonende sporters is niet uniek. Ook landen als het Verenigd Koninkrijk, Australië en de Verenigde Staten hebben een vergelijkbare wetgeving voor internationale sporters die actief zijn op hun bodem. Mocht het onderzoek in Italië daadwerkelijk leiden tot grootschalige naheffingen, dan kan dat gevolgen hebben voor de manier waarop teams en coureurs hun financiën rond races in bepaalde landen inrichten. Doordat coureurs een aanzienlijk hoog bedrag verdienen per jaar kan de belasting hoog op lopen. Voor Max Verstappen die geschat wordt op een salaris van ruim 50 miljoen per jaar, zal dit bedrag dus ontzettend hoog worden.

