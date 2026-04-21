Raymond Vermeulen, de manager van Max Verstappen, vertelt in de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine uitgebreid over de samenwerking met Max en Jos Verstappen en de ontwikkeling daarin sinds 2014. Van driemanschap tot wereldmerk, zogezegd. “Onderling vertrouwen is cruciaal. Als je terugkijkt op de belangrijke beslissingen die we hebben genomen, zijn vriendschap en vertrouwen altijd de baseline geweest. Anders had ik de energie nooit gehad.”

Het volledige interview met Raymond Vermeulen over de totstandkoming van een wereldmerk valt te lezen in de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine. Lees hieronder alvast een passage uit het verhaal.

Volgens Raymond Vermeulen is de onderlinge dynamiek tussen Max Verstappen, Jos Verstappen en hemzelf in de loop der jaren wel veranderd. “Vooral omdat Max volwassen is geworden en meer een eigen stem heeft. Sterker, hij is nu volledig in de lead en brengt steeds meer zijn eigen DNA in om door te ontwikkelen waar we ooit mee begonnen zijn. Ik zet nog steeds de commerciële structuren neer, maar ook in dat proces wordt Max steeds meer en intensiever betrokken. De creatieve ideeën komen doorgaans uit zijn koker.”

“Voor mij is hij nog steeds de Max zoals ik die ken van vroeger. Hij is nog steeds hetzelfde lieve ventje dat destijds in 2014 met zijn ouders naar Düsseldorf ging (om de handtekening te zetten onder zijn eerste F1-contract, red.). Dat is voor mij ook wel een beetje de batterij waarop ik dit kan doen. Ik ben zeven dagen in de week met alles bezig. Van privézaken en zakelijke dingen tot werkzaamheden die in een normale setting nooit tot mijn takenpakket zouden behoren. Dat is omdat ik het gewoon voor hem zo goed mogelijk wil doen. In alle facetten. Ik wil dat hij lekker in zijn vel zit en alleen maar bezig hoeft te zijn met racen. Jos en ik proberen dat zo goed mogelijk in te richten.”

– De Formule 1 wordt tegelijkertijd vaak een slangenkuil genoeg. Ben je zelf door schade en schande wijs geworden?

“Ja, de beste scholing heb ik gehad in Jos z’n tijd met de Eddie Jordans en de Tom Walkinshaws van deze wereld. Feit is ook dat je met een talent als Max natuurlijk wel iets in je winkelmandje hebt zitten. Dat is lekker werken, maar je moet nog steeds bij de les blijven. Je wilt geen clausules en passages in contracten waardoor je later klem kan komen te zitten. Het contract met Red Bull is het leading contract, daaromheen modereren we de andere contracten.”

