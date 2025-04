Formule 1-CEO Stefano Domenicali hint op het mogelijke verdwijnen van Imola van de kalender. Het huidige contract met het Italiaanse circuit loopt dit jaar af. Italië is op dit moment het enige land dat twee races organiseert en, samen met de Verenigde Staten, een van de weinige landen met meerdere Grands Prix. Met mogelijke contracten met bijvoorbeeld Thailand en Zuid-Afrika in het verschiet, is de kans groot dat de samenwerking met Imola niet wordt verlengd.

In mei reist de Formule 1 naar het Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari voor de zogenaamde Grand Prix van Emilia-Romagna – in de volksmond ‘gewoon’ Imola. Ondertussen staat de GP van Italië in september op de kalender; deze wordt nog altijd op Monza verreden. Waar Monza beschikt over een langetermijnovereenkomst en daardoor tot 2031 vaste prik zal zijn voor de Formule 1, loopt het contract met Imola dit jaar af. Toen de race na het coronaseizoen van 2020 een vaste plek kreeg op de kalender, waren er al twijfels over de houdbaarheid van een tweede race in Italië.

Formule 1-CEO Stefano Domenicali heeft de onzekerheid over het evenement verder vergroot door te stellen dat het lastig blijft om twee Grands Prix in één land te organiseren – mede vanwege de groeiende vraag vanuit andere markten. “De komende maanden staan ​​we voor de keuze of we Imola op de kalender houden”, verklaarde hij in een radio-interview met Rai Gr Parlamento. “Vanuit menselijk oogpunt zal dat geen makkelijke beslissing zijn”, doelde Domenicali op het feit dat hij afkomstig is uit Imola.

'Internationale belangstelling is te groot'

“Tegelijkertijd besef ik me dat ik een internationale rol moet vervullen”, vervolgde hij. “Ik krijg wereldwijd zoveel verzoeken van landen die de Formule 1 verder kunnen laten groeien. Binnenkort moet ik een definitieve keuze maken. Italië heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in de Formule 1 en zal dat in de toekomst ook blijven doen, maar het wordt steeds moeilijker om twee races in hetzelfde land te houden. Daarvoor is de internationale belangstelling simpelweg te groot.”

Ironisch genoeg organiseert de Formule 1 volgend jaar twee races in Spanje. Madrid treft de voorbereidingen voor de eerste Grand Prix op een nieuw stratencircuit. Mogelijk is dit dubbele bezoek aan Spanje slechts eenmalig; het contract met de Spaanse GP op het Circuit de Barcelona-Catalunya loopt namelijk af in 2026.

