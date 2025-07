Voordat het raceweekend losbarst op het Engelse Silverstone, mochten een aantal F1-prominenten eerst nog even langs op Downing Street 10, de ambtswoning van Britse premier Keir Starmer. Niet alleen coureurs en teambazen, maar ook CEO Stefano Domenicali was van de partij. De viering in de achtertuin van de Britse premier was ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Formule 1, en daarmee ook de GP Groot-Brittannië.

Deze week is de Formule 1 terug op de plek waar het 75 jaar geleden allemaal begon: Silverstone. Op het Britse circuit werd op 13 mei 1950 de allereerste race van het Formule 1-kampioenschap gehouden, de GP Groot-Brittannië. Britse minister-president Keir Starmer kon dit jubileum natuurlijk niet zomaar aan zich voorbij laten gaan, en nodigde woensdag coureurs, teambazen en Formule 1-topmannen uit om het te vieren.

Naast Formule 1-CEO Stefano Domenicali en Liberty Media-CEO Derek Change, mochten ook coureurs Carlos Sainz, Alexander Albon, Oliver Bearman en Esteban Ocon en teambazen James Vowles (Williams), Flavio Briatore (Alpine), Andy Cowell (Aston Martin), Jonathan Wheatley (Sauber) en Ayao Komatsu (Haas) aan tafel aanschuiven op Downing Steet 10. Ook oud-coureurs Jackie Stewart, Damon Hill, Martin Brundle en Jenson Button waren erbij.

Brits instituut

Domenicali bedankte de Britse premier voor het organiseren van de viering in zijn achtertuin. “75 jaar geleden begon de Formule 1 hier in het Verenigd Koninkrijk op Silverstone in 1950. Sindsdien is het een Brits instituut geworden met diepe wortels en een enorme bijdrage aan het land”, vertelde de Italiaan in zijn speech. “Dit is de thuisbasis van onze sport en we willen dat dit zo blijft, zoals u en uw regering, naar ik weet, ook van plan zijn. Ik geloof dat we een fantastisch visitekaartje zijn voor dit land over de hele wereld en ik kijk uit naar onze toekomst samen.”

Ook Starmer zelf had een kleine speech voorbereid, waarin hij de band tussen het Verenigd Koninkrijk en de Formule 1 benadrukte. “Als premier ben ik echt trots op wat de Formule 1 voor ons land doet. De wereldwijde reputatie die het Verenigd Koninkrijk eraan ontleent. En dat is echt belangrijk”, aldus de Britse minister-president. “Het maakt deel uit van het merk Groot-Brittannië. Het gaat vandaag niet alleen om het vieren van de afgelopen 75 jaar, waar ik echt trots op ben, maar ook over de toekomst.” Starmer sloot af met de belofte om de samenwerking tussen de F1 en Groot-Brittannië nog lang voort te zetten.

Britse premier Keir Starmer spreekt over het belang van de Formule 1 voor het Verenigd Koninkrijk in de achtertuin van Downing Street 10 (Getty Images)

