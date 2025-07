In The Roaring Sixties grijpen Britse coureurs de macht in de Formule 1 met zes wereldtitels, verdeeld over vier coureurs. Keiharde kerels met uiteenlopende karakters, maar met één gemene deler: hun onbegrensde passie voor autosport. In de aanloop naar de Grand Prix van Groot-Brittannië op het circuit van Silverstone aandacht vier iconen: Graham Hill, John Surtees, Jim Clark en Jackie Stewart.

In de jaren zestig van de twintigste eeuw klinkt steeds vaker het Britse volkslied na een Grand Prix. Lange tijd hebben Alfa, Ferrari en Maserati de dienst uitgemaakt in de Formule 1, maar steeds meer Britse constructeurs beginnen snellere raceauto’s te bouwen. Cooper, Aston Martin, BRM, Lotus. Van Down Under komen daar Brabham en McLaren bij.

‘Garagisten,’ schampert Ferrari. Knutselaars die niet eens hun eigen motor bouwen. Toch moet hij toezien hoe ze stilaan de macht overnemen, met achter het stuur Britse coureurs. Zes keer wordt een Britse coureur in de Sixties wereldkampioen Formule 1. Maar het is ook een gevaarlijke tijd…

Graham Hill, de lolbroek

Graham Hill is de eerste Britse wereldkampioen in de Sixties. Op BRM, zoals dat toen heette. Hill, geboren in 1929, is een laatbloeier. Aanvankelijk werkt hij als monteur bij Lotus, maar na lang aandringen mag hij ook een keer rijden. Chapman is meteen overtuigd van zijn talent, zodat Hill in 1958 voor Lotus in de Formule 1 debuteert.

Misschien omdat hij de Tweede Wereldoorlog zeer bewust heeft meegemaakt, is Hill voor alles een levensgenieter. Hij is graag de joyeuze lolbroek. Zo vinden Lotusmonteurs hem in Zandvoort, terwijl hij rugbyliederen zingt in een kroeg, waarna hij de hele boel opjut om te gaan zwemmen in zee. Maar op het circuit werkt hij hard en secuur. Hij heeft altijd een zwart boekje bij zich waarin hij elk detail betreffende de afstelling van zijn auto voor elk circuit noteert.

