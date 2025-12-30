Ga mee achter de schermen van de Formule 1: onze verslaggevers waren in 2025 bij elke Grand Prix en dus ook in Engeland. Niet alleen online, ook in ons blad schrijven we over wat we meemaken. Deel 12 van 24: Gerard Bos over een eerbetoon tijdens de GP Groot-Brittannië.

Het is 10.25 uur plaatselijke tijd in Silverstone. De derde vrije training van de Formule 1 laat nog ruim twee uur op zich wachten, ook in Formule 2 of 3 wordt even niet geracet. En toch zitten de tribunes rond het vermaarde Britse circuit goed vol. Liefhebbers als ze zijn, nemen de autosportfans de tijd zich te vergapen aan bijzondere F1-bolides van weleer.

We zien de gele EJ10 uit 2000, die met de ‘Buzzin Hornet’ op de neus; Heinz-Harald Frentzen boekte er bijvoorbeeld succes mee. De groene bolide met de 7UP-sponsoring is er ook, oftewel de wagen waarin Michael Schumacher in België in 1991 zijn F1-debuut maakte. En wat te denken van de blauw-groen-rood-witte auto’s waarmee Rubens Barrichello en Eddie Irvine opvielen?

Kortom: we zijn getuige van een bonte verzameling auto’s van een al even kleurrijk figuur: Eddie Jordan, de voormalige F1-teambaas die begin dit jaar zijn laatste adem uitblies, nog maar 67 jaar oud. Ook in Silverstone weten ze maar al te goed wat hij voor de Britse en zelfs mondiale autosport heeft betekend. En dus ruimen ze in het drukke GP-schema maar wat graag een plek in voor de Eddie Jordan Tribute.

Dat zijn overlijden de aanleiding is, is treurig. Maar de herinneringen blijven. Dat wordt in Silverstone maar weer eens duidelijk.

Gone, but not forgotten, zo staat er op een spandoek te lezen. En zo is het.

